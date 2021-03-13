Вся правда о шимпанзе и AstraZeneca: отвечает доктор наук Наталия Первякова(18)
Научный сотрудник Эстонского Генного Фонда, доктор наук Наталия Первякова ответила на порой безумные вопросы о часто критикуемой вакцине AstraZeneca.
Научный сотрудник Эстонского Генного Фонда, доктор наук Наталия Первякова ответила на порой безумные вопросы о часто критикуемой вакцине AstraZeneca.
В вакцине AstraZeneca используется аденовирус шимпанзе. Многих это смущает, якобы их клетки могут превратиться в клетки шимпанзе, начнется мутация и далее по списку. Скажите, это так?
Нет, не так. Для того, чтобы понять, что это не так, нужно вспомнить о двух важных вещах:
1) В природе существует видовой вирусный тропизм: некоторые вирусы способны заражать не только человека, но и животных. При этом может возникнуть ситуация, когда один и тот же вирус у животного вызывает серьезные симптомы, но при этом совершенно безопасен для человека, и наоборот. Как пример, недавние исследования указывают на то, что коронавирус, который нам уже поперек горла, может передаваться от человека к домашним животным. Животные, при этом, не очень страдают. Этот факт о вирусах из жизни дикой природы запоминаем, но пока никаких выводов не делаем.
2) В вакцине AstraZeneca, как и вакцине Sputnik V, не используется вирус. В вакцинах используется вирусный вектор! Это две большие разницы. Вирусный вектор изготавливается из вируса. Смысл в том, чтобы из страшного и всесильного вируса создать беспомощную и безобидную транспортную молекулу. Из вируса убирают его возможность размножаться и всю патогенную часть. Оставляют только ту часть генома, которая будет формировать такие части вируса, которые способны соединиться с клетками человека. А в остальную часть конструкта мы вставляем безопасные фрагменты SARS-CoV-2, чтобы на их примере натренировать иммунную систему.
Таким образом мы берем вирус, который в дикой природе способен заражать человека, но с ним большинство человечества не знакомо, модифицируем его до безопасного состояния, чтобы сделать из него транспортную молекулу и вставляем кусочек другого вируса, с которым нужно познакомить организм. Очень просто, правда?
А по поводу вопроса: Вирусы не могут модифицировать клетки и сделать из клеток человека клетки животных. Наоборот, вирусы в дикой среде модифицируют себя под клетки зараженного организма. Мутация от вирусного вектора не начинается. Если уж на то пошло, то мутации происходят в нашем организме и просто так, также описаны случаи, когда мутации происходили от некоторых видов вирусов и перенесенных болезней, вызваных этими вирусами. Вирусные векторы вышеупомянутых вакцин НЕ встраиваются в геном и не вызывают мутаций, никак, совсем, даже на чуть-чуть.
Какой процент эффективности у вакцины AstraZeneca? Кто-то пишет 60%, кто-то 80%.
Здесь важно понимать, что у AstraZeneca были разного типа группы в клинических исследованиях. В этих группах варьировались концентрации первой и второй доз. В итоге в одной группе была эффективность 60%, а в другой, что интересно, при меньшей концентрации, — 90%. В клинических исследованиях они также пишут среднее для всех групп, что составляет 70%. В итоге был разработан протокол вакцинации с наибольшей эффективностью: первая доза дает приблизительно 60% защиты, вторая доза с перерывом 8-12 недель увеличивает защиту (источник).
Почему от вакцины так много побочных эффектов? Кого-то доставляют в больницу, у кого-то температура, слабость несколько дней. Это нормально?
Если вы откроете инфолисток вакцин и сравните его с инфолистками различных препаратов, то поймете, что у вакцины вполне может оказаться меньше побочных эффектов, чем у случайно выбранного лекарственного средства. Мне кажется, что здесь немаловажную роль играют различные СМИ, которые освещают всевозможные варианты, даже если они стандартны и ожидаемы. Вряд ли среди новостей вы увидите, что пациент А принял антидепрессант Х и у него проявились следующие 5 побочных эффектов.
Тем не менее, температура, слабость, боль в месте укола, головная боль, озноб, боль в суставах вполне ожидаемые побочные эффекты от вакцины. Это показатель того, что ваша иммунная система работает и реагирует на вакцину. Молодые люди острее реагируют на вакцину, чем пожилые. Наша иммунная система вообще резко реагирует на spike-белок, который в диком типе вируса играет ключевую роль в проникновении вируса в клетку.
Ознакомьтесь с инфолистком перед вакцинацией, обсудите волнующие вас вопросы с врачом. Нормально, когда симптомы держатся 2-3 дня. Если симптомы держатся дольше, то это повод обратиться к врачу. Но, пока, мы знаем о единичных случаях обращения, все эти случаи активно освещаются в прессе.
Инфолисток вакцины AstraZeneca.
Пенсионерам не советуют прививаться AstraZeneca. Она действительно может убить пожилого человека? Почему ее тогда выпустили на рынок?
Нет, цель вакцины спасать жизни, а не убивать. С убийством у нас прекрасно и коронавирус справляется, давайте не будем ему в этом помогать.
Дело же в банальной скрупулезности: ученые и врачи в своей работе всегда исходят из протоколов предыдущих исследований. Как я упомянула выше, при тестировании AstraZeneca было два типа протоколов, в одном из которых была выше эффективность, но было недостаточно людей пожилового возраста. Первичные рекомендации были составлены на основе данных, которые имеют статистическую значимость, или другими словами, ученые точно знали, что вакцина будет эффективна и безопасна для людей в возрасте до 65 лет.
Значит ли это, что вакцина будет опасна для тех, кто старше? Нет, во-первых люди более старшего возраста были в исследовании, причем в обеих группах, просто в недостаточном количестве в группе с большей эффективностью, но при этом известно, что они реагировали на вакцину также хорошо, как и более молодые люди. Во-вторых после выхода вакцины на рынок AstraZeneca продолжила серию клинических исследований и уже появился препринт, который говорит, что и для пожилых людей выбранная схема работает хорошо. (Источник).
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