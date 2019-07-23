23.07.2019, 10:48

"Вся Эстония болеет за вас". Ратас и Кальюлайд пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Мали эстонским военным

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rus.delfi.ee
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Peaminister esitas presidendile Marti Kuusiku tagasiastumise palve
Peaminister esitas presidendile Marti Kuusiku tagasiastumise palveFoto: Jaanus Lensment

Премьер-министр Юри Ратас и президент Керсти Кальюлайд высказались о произошедшей вчера террористической атаке на базу в Мали, в которой были ранены эстонские военные.

"Желаю нашим соотечественникам скорейшего выздоровления и спокойствия их близким, а также постараюсь обеспечить им всяческую поддержку. Я встречался с эстонскими военными на базе Гао в октябре прошлого года. Тогда я увидел, насколько серьезно они вкладываются в успех международной операции во имя безопасности Эстонии и нашего региона и как высоко ценят их вклад малийцы и французы. Сегодня я могу подтвердить это снова", — такой комментарий опубликован на русскоязычной странице премьер-министра Ратаса в Facebook.

"Желаю скорейшего выздоровления эстонским военным, которые вчера вечером пострадали при атаке смертников. Вся Эстония болеет за вас, потому что в миссии вы каждый день стоите за нас всех и за наших союзников!" — написала президент Кальюлайд у себя в Facebook.

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