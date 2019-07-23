"Вся Эстония болеет за вас". Ратас и Кальюлайд пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Мали эстонским военным

"Желаю нашим соотечественникам скорейшего выздоровления и спокойствия их близким, а также постараюсь обеспечить им всяческую поддержку. Я встречался с эстонскими военными на базе Гао в октябре прошлого года. Тогда я увидел, насколько серьезно они вкладываются в успех международной операции во имя безопасности Эстонии и нашего региона и как высоко ценят их вклад малийцы и французы. Сегодня я могу подтвердить это снова", — такой комментарий опубликован на русскоязычной странице премьер-министра Ратаса в Facebook.

"Желаю скорейшего выздоровления эстонским военным, которые вчера вечером пострадали при атаке смертников. Вся Эстония болеет за вас, потому что в миссии вы каждый день стоите за нас всех и за наших союзников!" — написала президент Кальюлайд у себя в Facebook.