Вступил в силу Закон о защите памятников старины. Его активно критикуют

”Закон о защите памятников старины — новый Закон о сожительстве? Принцип законности означает, что со вступлением закона в силу одновременно вступают в силу и его прикладные акты”, — сказал Йыкс.

Словом, закон действует, а реализовать его трудно — если не невозможно.

Его критиковали и владельцы памятников культуры, по их мнению, в нем много ошибок.