Вступил в силу Закон о защите памятников старины. Его активно критикуют

1 мая вступил в силу Закон о защите памятников старины. Его критик Аллар Йыкс сказал, что этот закон был принят без прикладных актов, ввиду чего его сложно реализовать.
”Закон о защите памятников старины — новый Закон о сожительстве? Принцип законности означает, что со вступлением закона в силу одновременно вступают в силу и его прикладные акты”, — сказал Йыкс.
Словом, закон действует, а реализовать его трудно — если не невозможно.
Его критиковали и владельцы памятников культуры, по их мнению, в нем много ошибок.