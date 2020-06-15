Вступающие в силу с июля 2020 года новые условия отцовского отпуска дадут семьям возможность чаще бывать вместе

Если до сих пор отцы могли брать 10 рабочих дней отцовского отпуска за два месяца до или после рождения ребенка, то теперь право на 30 календарных дней отцовского отпуска возникает за 30 дней до предполагаемого рождения ребенка и пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Отцы также имеют возможность воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком в нескольких частях.

До настоящего времени только те отцы, которые работают на основании трудового договора имеют право на отцовский отпуск и на получение отцовской зарплаты, но с 1 июля все отцы будут иметь право на дополнительное родительское пособие в течение 30 дней, независимо от их трудовых отношений или статуса. Дополнительное родительское пособие отца рассчитывается так же, как родительское пособие, то есть на основе трудового дохода, облагаемого социальным налогом, полученного в течение расчетного периода родительского пособия.

Расчетным периодом для родительского пособия является период в 12 календарных месяцев, предшествующий девяти полным календарным месяцам рождения ребенка.

Переход со старой системы на новую

Семьям, где ожидаемая дата рождения ребенка приходится на начало июля, следует знать, что, если они хотят воспользоваться 30-дневным правом на дополнительное родительское пособие отца и отцовский отпуск, они должны сделать это начиная с июля. Таким образом, если ожидаемая дата рождения ребенка, например, 7 июля, отец по старой системе будет иметь право на 10 рабочих дней отцовского отпуска за два месяца до этого, то есть с 7 мая.

Однако, если отец ходатайствует у своего работодателя об отцовском отпуске до июля, то он получает право на отцовский отпуск по старой системе. При новой системе у отца не будет такого права. Поэтому, исходя из этого примера мы рекомендуем отцу воспользоваться своим правом с июля.

Необходимо знать, что, если отец взял отцовский отпуск по старой системе, то есть десять рабочих дней, то он не имеет права на отцовский отпуск в соответствии с новой схемой отцовского отпуска. Таким образом, новая возможность отцовского отпуска и дополнительного родительского пособия появляется для всех отцов, чей ребенок родился после 1 июля 2020 года и которые начинают использовать свое право на отцовский отпуск и/или дополнительное родительское пособие после этой даты.