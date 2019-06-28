Встреча правительства, работодателей и профсоюзов: трудовые отношения должны быть более гибкими

”Трехсторонний формат сотрудничества дает возможность совместно обсуждать проблемы, искать компромиссы и помогает сделать роль государства максимально эффективной. Поэтому и новое правительство планирует два-три раза в год обмениваться мнениями с организациями, представляющими интересы работников и работодателей”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Партнеры по социальному диалогу обсудили усугубляющуюся проблему нехватки профессиональной рабочей силы, которая тормозит также и дигитализацию производства. На встрече была подчеркнула необходимость сделать характер работы и трудовые отношения более гибкими, а также искать возможности задействовать на рынке труда свободную эстонскую рабочую силу, будь то молодежь или пассивные безработные.
Министр образования и науки Майлис Репс рассказала о ситуации с переобучением и профессиональным образованием для взрослых. Участники встречи сошлись в том, что и роль университетов в продвижении инноваций и дигитализации должна заметно возрасти.
Директор стратегического бюро Государственной канцелярии Хенри Каттаго дал обзор полугодовых рекомендаций Европейской комиссии для Эстонии, в которых также подчеркивается важность роли системы образования и профессиональной подготовки в развитии инноваций.
Кроме того, партнеры по социальному диалогу выразили желание активнее участвовать в обсуждении будущего Ида-Вирумаа. Вице-канцлер Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих рассказал о планируемых действиях по улучшению ситуации на рынке труда, в работе над которыми государство также рассчитывает на активное участие социальных партнеров.
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