Встреча правительства, работодателей и профсоюзов: трудовые отношения должны быть более гибкими

”Трехсторонний формат сотрудничества дает возможность совместно обсуждать проблемы, искать компромиссы и помогает сделать роль государства максимально эффективной. Поэтому и новое правительство планирует два-три раза в год обмениваться мнениями с организациями, представляющими интересы работников и работодателей”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Партнеры по социальному диалогу обсудили усугубляющуюся проблему нехватки профессиональной рабочей силы, которая тормозит также и дигитализацию производства. На встрече была подчеркнула необходимость сделать характер работы и трудовые отношения более гибкими, а также искать возможности задействовать на рынке труда свободную эстонскую рабочую силу, будь то молодежь или пассивные безработные.

Министр образования и науки Майлис Репс рассказала о ситуации с переобучением и профессиональным образованием для взрослых. Участники встречи сошлись в том, что и роль университетов в продвижении инноваций и дигитализации должна заметно возрасти.

Директор стратегического бюро Государственной канцелярии Хенри Каттаго дал обзор полугодовых рекомендаций Европейской комиссии для Эстонии, в которых также подчеркивается важность роли системы образования и профессиональной подготовки в развитии инноваций.

Кроме того, партнеры по социальному диалогу выразили желание активнее участвовать в обсуждении будущего Ида-Вирумаа. Вице-канцлер Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих рассказал о планируемых действиях по улучшению ситуации на рынке труда, в работе над которыми государство также рассчитывает на активное участие социальных партнеров.