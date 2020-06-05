Вспышка заболеваемости коронавирусом в Таллинне связана с предприятием пищевой промышленности

"В Харьюмаа есть одно предприятие, где по состоянию на данный момент зарегистрировано 10 заболевших", — сказал ERR руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай. Назвать это предприятие он отказался, но отметил, что речь идет о промышленном предприятии. "Поскольку на предприятии работает достаточно много человек, ожидаемо, что могут заболеть еще люди, так как работники контактировали между собой", — отметил он.

По данным ERR, речь идет о находящемся в Таллинне предприятии пищевой промышленности, которое не было закрыто на карантин. Заболевшие работники были изолированы и отправлены на домашнее лечение.

Частично случаев заражения стало больше и из-за вернувшихся людей из Финляндии и Швеции. В середине мая таких случаев было 17.

"Это не столько вопрос в путешествиях или передвижении между странами, но и в данных случаях мы видим, что люди уделяют недостаточно внимания своим симптомам, — сказал Кадай. — Это вызывает беспокойство, так как самое простое и логичное решение для контроля за распространением заболевания — вести себя ответственно. Если появились симптомы, оставаться дома, не контактировать с другими людьми, а связаться с семейным врачом. Сегодня все возможности для тестирования имеются".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!