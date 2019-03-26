Вслед за Ласнамяэ общинный огород появится и в Мустамяэ. Как получить грядку, что можно сажать и сколько надо платить?



Что же нужно сделать, чтобы получить грядку на общинном огороде? Анна рассказывает, что нужно связаться с организаторами по адресу электронной почты, потом прийти по адресу Эхитаяте теэ, 82 обсудить свои намерения и, когда уже все обговорено, заплатить плату за использование грядки.

Плата за целый сезон составляет всего 10 евро, а сезон может длиться с конца весны и до того, как выпадет снег, отмечает Антон, опираясь на опыт огорода Лаагна. При желании каждый может заплатить и больше — на развитие огорода.

”Если есть желание помочь в постройке грядок, то можно присоединиться к мастер классу по строительству. По договоренности можно уже получить готовую грядку — за вас поработают наши добровольцы. Конечно, же лучше самому быть вовлеченным в процесс”, — объясняет Анна.

Каждый будущий огородник может получить сначала одну грядку, а потом уже, если будет интерес, можно получить больше грядок. На огороде будет проходить регулярные встречи по уходу за огородом, но каждый может приходить ухаживать за свое грядкой в любое удобное время — все инструменты, лейки, вода и компост будут доступны на месте.

”Если грядка остается без ухода, то через какое-то время она становится общественной. Перед этим мы обязательно будем предупреждать и напоминать, не забыли ли вы про грядку”, — говорит Анна. Во всяком случае, штрафовать никого не будут.

Что разрешают сажать, и можно ли это есть?



В общинном огороде можно посадить все, что душе угодно — хоть картошку, хоть помидоры. Главное, чтобы это было не запрещено законом. Антон советует не сажать сразу что-то яркое и привлекательное, как помидоры, так как тут нужно быть готовым к тому, что прохожие могут не устоять и сорвать себе что-то. По его словам, лучше начать с зелени, а вот кусты и деревья сажать не нужно.

”Цветы тоже можно, но не стоит забывать, что у нас все же огород, где основной фокус — на съедобных растениях”, — отмечает Анна.

Но можно ли в пределах города вообще вырастить чистую продукцию? Антон рассказывает, что ученые из Таллиннского университета приходили брать пробы почвы и продукции с огорода Лаагна. Их проанализировали на тяжелые металлы — свинец, цинк и медь — с которым больше всего в городе проблем. По его словам, превышений норм обнаружено не было, и показатели были далеки от этого.

”Если вы свой урожай помыли, то проблем не должно быть”, — смеется он.

Работы начнутся уже в апреле



Открытие огорода Мустамяэ запланировано на 27 мая на территории Мустамяэского открытого молодежного центра (МАНК) по адресу Эхитаяте теэ, 82. Больше информации можно найти на страничке Мустамяэского огорода в Facebook.

Уже в апреле начнутся первые работы по постройке общинного огорода и созданию грядок. В мае планируется посадка первых семян, а также намечаются рабочие комнаты по созданию уличной мебели, которая будет не только практичной, но и украсит огород. Все желающие могут присоединиться к регулярным толокам и внести свой вклад в развитие огорода.

На протяжении сезона в Мустамяэском огороде также пройдет ряд культурных мероприятий, участие в которых будет бесплатным. Огородный сезон закончится в сентябре праздником урожая. Цель Мустамяэского огорода — создать открытую площадку для встреч и общения.

Если вы хотите себе грядку в общинном огороде Мустамяэ, либо у вас есть вопросы по проекту, то с организаторами можно связаться по адресу mustamaeaed@gmail.com

Если вы хотите поддержать проект, то можно перевести пожертвование на свое усмотрение на счет MTÜ Must Mägi EE887700771002955819 с пояснением ”для мустамяэского огорода”.