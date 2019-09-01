01.09.2019, 17:39

Вскоре в Эстонии изменится порядок возмещения отпускных


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Вскоре в Эстонии изменится порядок возмещения отпускных
Foto: Ester Vaitmaa

С 1 октября 2019 г. меняется порядок возмещения работодателям отпускных, выплачиваемых работникам с частичной трудоспособностью или отсутствием трудоспособности (включая пенсионеров, получающих пенсию по нетрудоспособности) и несовершеннолетним работникам.

До сих пор Департамент социального страхования возмещал работодателям в каждом календарном году отпускные за семь календарных дней из 35 календарных дней основного отпуска, предусмотренных Законом о трудовом договоре. Такой порядок действовал независимо от того, когда работник поступил на работу или когда у него была установлена частичная трудоспособность или отсутствие трудоспособности.

Начиная с 1 октября 2019 г., отпускные будут возмещаться работодателю пропорционально времени, отработанному работником в том календарном году, когда работник поступил на работу или с ним прекратились трудовые отношения. Таким образом, если работник не работал в течение всего календарного года, при расчёте остатка отпуска работодатель должен исходить из пропорционально отработанного времени.

Кроме того, с 1 июля 2019 г. вступило в силу изменение, согласно которому Департамент социального страхования возмещает работодателю отпускные также в том случае, если при расторжении трудового договора дни отпуска работника остались неиспользованными. По закону работодатель должен возместить работнику заработанные, но неиспользованные отпускные. Государство, в свою очередь, возмещает их работодателю.

Дополнительно к отпускным, выплачиваемым работникам с частичной трудоспособностью или отсутствием трудоспособности и несовершеннолетним работникам, через Департамент социального страхования можно ходатайствовать также о возмещении отпускных за отцовский отпуск, дополнительный отпуск по уходу за ребёнком, дополнительный отпуск по уходу за ребёнком родителю ребёнка с недостатком здоровья и оплачиваемый отпуск по уходу, а также о возмещении средней заработной платы, сохраняемой во время перерывов на кормление ребёнка грудью. Дополнительная информация доступна на домашней странице Департамента социального страхования.

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