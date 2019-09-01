Вскоре в Эстонии изменится порядок возмещения отпускных

До сих пор Департамент социального страхования возмещал работодателям в каждом календарном году отпускные за семь календарных дней из 35 календарных дней основного отпуска, предусмотренных Законом о трудовом договоре. Такой порядок действовал независимо от того, когда работник поступил на работу или когда у него была установлена частичная трудоспособность или отсутствие трудоспособности.

Начиная с 1 октября 2019 г., отпускные будут возмещаться работодателю пропорционально времени, отработанному работником в том календарном году, когда работник поступил на работу или с ним прекратились трудовые отношения. Таким образом, если работник не работал в течение всего календарного года, при расчёте остатка отпуска работодатель должен исходить из пропорционально отработанного времени.

Кроме того, с 1 июля 2019 г. вступило в силу изменение, согласно которому Департамент социального страхования возмещает работодателю отпускные также в том случае, если при расторжении трудового договора дни отпуска работника остались неиспользованными. По закону работодатель должен возместить работнику заработанные, но неиспользованные отпускные. Государство, в свою очередь, возмещает их работодателю.