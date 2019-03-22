Всевиов: не думаю, что избитому легче от того, что его избили ”наши люди”

Рассуждая о сути лозунга ”Eesti eest”, Всевиов задается вопросом о том, какой сценарий для нас был бы лучше: сохранение ЕС или распад? Он отмечает, что ”полной независимости” на самом деле нет ни у одного государства, но если мы все же не откажемся от этой мысли, то сначала должны ”взглянуть на политическую карту и подумать о нашем амбициозном соседе”. ”На этой границе цивилизаций невозможно выстоять, если никуда не принадлежишь. Это подтверждает весь предыдущий ход истории. Много лет назад у нас была уникальная возможность самим выбирать куда принадлежать. Если мы не согласны с этим выбором, то следует заявить, что восточный вариант нам подходит больше. Да и почему нет: если многие наши позиции, например, по вопросам семьи и религии, совпадают, то мы могли бы об этом сказать”.

”Недавно в Эстонии говорилось о том, что у нас в тюрьмах находятся два беженца. Если бы в наших тюрьмах сидело всего два заключенных, то решение было бы простым. В этом случае я всеми двумя руками выступил бы зато, чтобы не пускать в Эстонии беженцев, чтобы искоренить проблему преступности. Но, к сожалению, заключенных у нас не два. Не думаю, что несчастному таксисту из Вильянди, которого несколько месяцев назад избили три хулигана, было легче от того, что это сделали ”наши люди”. Каково соотношение между количеством однополых браков и количеством женщин в приютах? Сколько человек страдает от домашнего насилия? Сколько детей вынуждены бежать из дома? Эти цифры намного более устрашающие, чем те, которые приводятся сейчас при разговорах об абортах. Этим мы, к сожалению, не занимаемся”.

”Самое легкое — это манипулировать национальностью, поскольку для того, чтобы быть хорошим токарем, художником или уборщицей, нужно уметь что-то делать. Если кто-то говорит, что ты лучше других, то есть объективные единицы измерения. Но если кто-то говорит, что ты лучше, потому что ты — немец, турок, эстонец или еврей, то тебе самому ничего делать или уметь не надо. Так приятно, когда ты с четырьмя классами образования можешь быть лучше лауреата Нобелевской премии ! Мне так сказали, ведь в моих жилах течет правильная кровь!”