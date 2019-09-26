Всемирный день контрацепции: молодых женщин призывают задуматься о своем здоровье

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) регистрирует около 33 миллионов случаев нежелательной беременности. Большая их часть обусловлена тем, что средства контрацепции портятся или их используют неэффективно. Такая статистика демонстрирует, насколько важно, чтобы все сексуально активные люди были хорошо проинформированы о средствах контрацепции.

Зачастую именно молодые женщины чувствуют себя неуверенно и боятся социального осуждения в связи с принятием решений, касающихся их сексуальной жизни. Секс — часть нашей жизни, а использование контрацептивов позволяет человеку не только планировать семью и защищать здоровье от передающихся половым путем заболеваний, но и иметь возможность в важные периоды сосредоточиться на карьере, учебе или путешествиях.

Приятно видеть, что в противовес связанным с сексом и контрацептивами стигмам, молодое поколение все чаще опровергает распространяющиеся в обществе мифы и заблуждения. Знания о контрацептивах и их эффективности дают молодым людям возможность жить полной и беззаботной жизнью.

В Эстонии информация и консультации по вопросам сексуального здоровья предоставляются молодым мужчинам и женщинам в молодежных консультационных центрах Эстонского союза сексуального здоровья по всей Эстонии. Прием в клиниках бесплатный для лиц моложе 26 лет. Дополнительную информацию также можно найти на сайтах amor.ee и sinuvalik.ee. Последний предлагает обзорные сведения о различных противозачаточных средствах и советы о том, как поговорить на эти темы с партнером, врачом или родителями.