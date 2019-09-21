Всемирный день чистоты уже сегодня! В Ласнамяэ пройдет игра по уборке мусора

Болгария стала первой страной, которая приняла участие в акции — там уборка прошла в прошлую субботу при рекордном участии 433 683 человек. Акцию освещало государственное

телевидение. Сегодня в уборке одновременно вместе с Эстонией участвуют Индонезия, Япония, Камбоджа, Россия, Малайзия, Филиппины, Украина, Сингапур, Гонгконг, Китай и Индия.

Ранним утром уборка началась на островах Фиджи. Штаб организаторов находится в этом году в Косово, откуда на весь мир будет вестись 24-часовая трансляция, освещающая

уборку и предлагающая зрителю помимо прочего интервью с экспертами и музыкальные паузы.

В Эстонии в течение всей недели свою землю прилежно очищали учащиеся десятков детских садов и школ по всей стране. По словам руководителя Всемирного дня чистоты

в Эстонии Марта Нормета, он очень растроган присланными детьми фотографиями: ”Когда я просматриваю нашу страничку в Facebook, я вижу, что подрастающее поколение несет с собой совершенно иной стиль поведения. Замусоривание и уничтожающее потребление остаются в прошлом. Тот азарт, с которым дети очищают места, в которых они проводят время, заразителен”.

Сегодня на уборку ожидается и стар, и млад. В этом году Всемирная уборка сосредоточится на т.н. малогабаритном мусоре, например, на окурках, крышках от бутылок и прочем мусоре, который часто остается без нашего внимания.

Свою уборку можно зарегистрировать здесь.

Вся необходимая важная информация об уборке, сортировке мусора и т.п. находится здесь.

В Ласнамяэ пройдет всемирная игра по уборке мусора



Сегодня, 21 cентября, во Всемирный день чистоты в Ласнамяэ пройдет успешно зарекомендовавшая себя в мире игра по сбору мусора Clean Games (”Чистые игры”), цель которой — собрать и произвести сортировку мусора.

Командная игра по сбору и сортировке мусора, придуманная россиянином Дмитрием Йоффе, завоевала популярность во всем мире. Сегодня экоигра впервые пройдет и в Эстонии. Особенным сбор мусора делает соревновательный момент — найденный мусор необходимо не только собрать, но и произвести на месте его сортировку, что позволит команде заработать дополнительные пункты для победы.

Для проведения экоигры в районе Ласнамяэ управа выбрала территорию на Синимяэ, где команды будут собирать мусор, сортировать отходы по видам и решать дополнительные задачи, такие как викторины на экологические темы. В конце соревнования команды, набравшие большее количество очков, будут награждены призами, и пройдет большой пикник для всех участников.

”Для игроков мусор — это не что-то неприятное, а ценный ресурс для зарабатывания очков и получения призов”, — объясняет Вяэн. ”Надеемся, что эко-игра даст дополнительную мотивацию содержать наш дом и окружающую его территорию в чистоте и порядке, а совместное дело в игровой форме повысит уровень сознательности и ответственности, что побудит людей более бережно относиться к своей среде обитания и окружающей среде в целом”, — сказал Вяэн.

Организаторы ожидают активного участия школьников, студентов, семей и экологических активистов.