Всемирный день чистоты: управа Пыхья-Таллинна дала важную информацию для участников акции

Сотни жителей Пыхья-Таллинна примут участие в толоках Всемирного дня чистоты. Пыхья-Таллиннская районная управа напоминает добровольцам, что мешки с собранными отходами необходимо доставить в специально открытые пункты сбора мусора.
”Многие добровольцы обратились к районной управе за советом относительно выбора подходящего для уборки места и вывоза отходов. Основываясь на имеющейся информации мы определили, где будут находится пункты сбора мешков с мусором — всего их будет девять. Эти места мы отметили на карте и сообщили об этом в штаб Всемирного дня чистоты”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Большая часть связавшихся с районной управой команд будут убирать Штромку, лесопарк Мериметса, окрестности Коплиской художественной гимназии и улицы Марати, а также территорию между улицами Копли и Малева.
”На этот раз мы уделим основное внимание мелкому мусору, который имеет свойство незаметно накапливаться вокруг нас. Достоточно внимательно осмотреться вокруг, чтобы заметить валяющиеся окурки, крышки от бутылок, мелкие части от упаковок и одноразовую посуду. Всему этому место в мусорном ящике, так как мелкий мусор наносит окружающей среде не меньший вред, чем большие кучи мусора где-нибудь в лесу”, — подчеркнул Пеэтер Ярвелайд.
Всемирный день чистоты пройдет в субботу, 21 сентября.
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