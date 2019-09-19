19.09.2019, 18:37

Всемирный день чистоты: управа Пыхья-Таллинна дала важную информацию для участников акции


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Всемирный день чистоты: управа Пыхья-Таллинна дала важную информацию для участников акции
Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

Сотни жителей Пыхья-Таллинна примут участие в толоках Всемирного дня чистоты. Пыхья-Таллиннская районная управа напоминает добровольцам, что мешки с собранными отходами необходимо доставить в специально открытые пункты сбора мусора.

”Многие добровольцы обратились к районной управе за советом относительно выбора подходящего для уборки места и вывоза отходов. Основываясь на имеющейся информации мы определили, где будут находится пункты сбора мешков с мусором — всего их будет девять. Эти места мы отметили на карте и сообщили об этом в штаб Всемирного дня чистоты”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Большая часть связавшихся с районной управой команд будут убирать Штромку, лесопарк Мериметса, окрестности Коплиской художественной гимназии и улицы Марати, а также территорию между улицами Копли и Малева.

Работники районной управы Пыхья-Таллинна будут убирать коплиский парк Касе, где к ним присоединятся сотрудники посольств Германии и Франции.

”На этот раз мы уделим основное внимание мелкому мусору, который имеет свойство незаметно накапливаться вокруг нас. Достоточно внимательно осмотреться вокруг, чтобы заметить валяющиеся окурки, крышки от бутылок, мелкие части от упаковок и одноразовую посуду. Всему этому место в мусорном ящике, так как мелкий мусор наносит окружающей среде не меньший вред, чем большие кучи мусора где-нибудь в лесу”, — подчеркнул Пеэтер Ярвелайд.

Всемирный день чистоты пройдет в субботу, 21 сентября.

Põhja-Tallinna linnaosa valitsus
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