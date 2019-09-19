Всемирный день чистоты: управа Пыхья-Таллинна дала важную информацию для участников акции

”Многие добровольцы обратились к районной управе за советом относительно выбора подходящего для уборки места и вывоза отходов. Основываясь на имеющейся информации мы определили, где будут находится пункты сбора мешков с мусором — всего их будет девять. Эти места мы отметили на карте и сообщили об этом в штаб Всемирного дня чистоты”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Большая часть связавшихся с районной управой команд будут убирать Штромку, лесопарк Мериметса, окрестности Коплиской художественной гимназии и улицы Марати, а также территорию между улицами Копли и Малева.

Работники районной управы Пыхья-Таллинна будут убирать коплиский парк Касе, где к ним присоединятся сотрудники посольств Германии и Франции.