Всемирное признание: Тарту и Хаапсалу признаны городами с самой комфортной городской средой

Студенческая столица участвовала в конкурсе Liveable Communities Awards, в категории городов с лучшей жизненной средой с населением от 75 до 150 тысяч человек и заняла почетное второе место. Тарту отличился инновационным развитием во всех сферах жизни.

Хаапсалу завоевал бронзу в категории городов с населением до 20 000 человек.

"Нас признали благодаря тому, что город думает о каждом его жителе. У нас есть люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках, но несмотря на это имеют доступ ко всему, для них созданы хорошие условия", — объяснила руководитель фонда Ляэнемаа Ану Кикас.

В каждой категории было заявлено более ста городов со всего мира, из которых в финал прошли только 22.