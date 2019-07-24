Всем фрукты: в Таллинне на остановках бесплатно будут раздавать яблоки

В рамках проекта Õunastop ("Яблочная остановка") таллиннцы смогут бесплатно получить яблоки, а садоводы – избавиться от излишков урожая, передает rus.err.ee.
По словам автора проекта Марики Юусу, идея возникла в прошлом году, когда она не знала, что делать с лишними яблоками.
Иногда ей удавалось раздать часть яблок друзьям, знакомым и случайным прохожим, но все равно оставались горы, и заготовки сока и варенья решить проблему не помогали.
К идее создать сеть "Яблочных остановок" подключились предприятия Omniva и Pakendikeskus: одно поможет доставить яблоки на остановки, а второе снабдит ящиками.
"Яблочные остановки" будут располагаться вблизи детских садов Таллинна, в общественных и многолюдных местах.
Фото: ounastop.yu.ee
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