"Всегда хотела стать профи". Лучшая гандболистка Эстонии родилась в Копли, а играет в Люксембурге

Про женский гандбол говорить не принято. Но в случае Алины Мольковой можно сделать исключение. Читайте историю лучшей и единственной в материале RusDelfi.
Алина Молькова — лучшая гандболистка Эстонии в 2016, 2018 и 2019 годах (три раза, а ей всего 22 года!). Единственная эстонская гандболистка, играющая за рубежом. Родилась в Пыхья-Таллинне, училась в обычных школах: в 15-й Карьямаа и 31-й Эхте. После окончания гимназии переехала в Исландию, играть за Reykjavik-vikingur. Отыграв три сезона, собрала чемодан, купила французский разговорник и отправилась в сердце Европы — Люксембург — забивать за клуб CHEV Diekirch.
В ходе разговора с журналистом RusDelfi Виталием Бесчастным Алина так и не смогла пояснить, как у нее все это получилось: сразу после простой, не спортивной школы и трех тренировок в неделю переехать играть в Исландию. До этого поступить в университет на заочное, попотеть на паркете сборной Эстонии по гандболу и баскетболу и посудить игры мужского чемпионата.
Красавица, чемпионка, беспартийная
”Я всегда к этому стремилась, уже с 14 лет понимала, что хочу пробиться в профессиональный спорт. И у меня это получилось”, — рассказывает воспитанница таллиннского SK Reval Sport.
Молькова уехала покорять гандбольную Европу в 18 лет. ”Предложение от исландского клуба Reykjavik-Vikingur поступило еще до выпуска. В марте со сборной Эстонии ездила на турнир в Грузию, там хорошо себя показала, и потом мне предложили хороший контракт. Я долго не думала и согласилась”, — вспоминает лучшая гандболистка Эстонии.
Старт карьеры Мольковой не был четким, как предложение исландцев. Алина в первом классе записалась на обычную школьную секцию — по народному мячу. Через год уже появился гандбол, к счастью, для нее и для гандбола, ей больше понравилось забивать, а не выбивать.
”Мой тренер был борцом. Изначально не знал, как играть в гандбол. На первой тренировке в 15-й школе он посадил нас, взял книгу с правилами и зачитал, как играть: можно делать только три шага с мячом и так далее. Это было азартом — изучить что-то новое”.
В 10 лет появился еще один вид спорта — баскетбол. ”В 10 лет попробовала баскетбол, тренировалась до 15 лет, параллельно играя в гандбол. В 14 лет пригласили в юношескую сборную по баскету. Потом в один момент нужно было выбирать — соревнования по гандболу или баскетболу. В гандболе видела больше перспектив”. Так она и продолжила: тренироваться всего три раза в неделю, что по меркам профессиональной подготовки будущих звезд — крайне редко.
Если вам лень читать и вы хотите послушать голос Алина в ходе интервью, послушайте подкаст RusDelfi c Мольковой.
Европейская карьера
Алина уже год прожила в Люксембурге в городе Дикирх. Карантин провела именно там. ”Была жесткая самоизоляция. Военные ходили по улицам, контролировали. Все в масках. Магазины были открыты, но с ограничениями. Например, с 8 до 10 утра только пожилые люди могли покупать продукты. Затем другие. Очереди были огромные, за раз пускали 5-10 человек. Дефицит гречки и туалетной бумаги тоже был”, — смеется Алина.
Зато до начала пандемии плюсов было очень много. ”Когда есть свободное время — путешествуем в Германию, Францию, Бельгию, Голландию. Очень быстро и удобно”.
Но одно путешествие Алина вспоминает с негативом. ”В феврале была в Марокко. Это мусульманская страна, там свои традиции и взгляды на жизнь. Мне, молодой блондинке, было там некомфортно. Много неприятных взглядов, криков. Как-то сидела в кафе на террасе. Рядом ходила женщина и просила деньги. Я ей отказала, а она взяла мою еду и ушла”.
Обычный день Мольковой выглядит примерно так: подъем в 10 часов, дела по дому, затем тренажерный зал и вечером на тренировку.
”Живу одна в двухкомнатной квартире. Клуб снимает. В команде в основном говорят на английском. Тренер Дана Циоканея — румынка. Установку дает на французском. Я учу французский, у меня осталась база со школы — два года изучала в 31-й гимназии. Однако почти всегда использую одно слово: j'ai compris (я поняла). Когда я уезжала в Исландию, то по английски вообще не говорила. Теперь владею им свободно. С французским, надеюсь, будет так же”, — говорит уроженка Таллинна.
Живя в Исландии, гандболистка приняла неочевидное решение: сосредоточиться на учебе. Для этого расторгла профессиональный контракт на острове и заключила полупрофессиональный в Люксембурге.
”Я три года жила в Исландии, два года играла в Первой лиге, потом получила предложение играть в Высшей лиге. Тогда я была на третьем курсе Лесгафта (Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Специальность — специалист по физической подготовке). У меня сессия два раза в год — в декабре и мае. На это время пару игр в сезоне еще остается. И тренер один раз не отпустил меня в Россию в нужное время. Поэтому я 22 декабря приехала в Питер и до 1 января сдавала 12-15 экзаменов: по анатомии, медицине, биологии, химии…
Я решила, пускай я год-два постою на месте в спорте, зато в дальнейшем у меня будет больше возможностей для работы. Многие ”забивают” на учебу. А вдруг ты получишь травму, не будет предложений от клубов. Ведь никто не знает, что будет дальше. Всегда нужно подстраховываться и думать о будущем. Я уверена, что не растеряю форму и после университета буду играть среди профи”, — объяснила свое решение левый полусредний сборной Эстонии.
Вялотекущий эстонский гандбол
Быть женщиной в спорте — сложная задача. Отношения, семья, образование, зарплата, спонсоры, нагрузки — и везде нужно искать компромисс.
Алина с этим полностью согласна. ”Тренировки, соревнования требуют много сил и времени. Нужно искать молодого человека, который поедет за тобой. Обычно ведь наоборот — девушки едут за парнями. Говоря о спонсорах, людях, которые могут тебе платить за рекламу их товара, то всегда следует понимать: если есть хорошая мужская команда, то тогда обращают внимание на женскую”, — рассуждает она, добавив, что красится и перед матчами.
- Тебе не обидно? - C’est la vie, уже смирилась с этим.
- А сколько платят? - Это некорректный вопрос (смеется).
- На жизнь хватает? - Хватает. Клуб снимает квартиру, дал форму, машину, оплачивает перелет в Таллинн.
- Медианная зарплата в Люксембурге 5000 евро, ты примерно столько же получаешь? - Вполне возможно, около этого.
Не раз поднимался вопрос закончить карьеру игрока и заниматься только судейством, говорит она. ”Часто не получается совмещать: выступление как игрока и как судьи. У меня есть необходимые категории. Судила игры в Эстонии, когда училась в школе. Потом в Исландии и Люксембурге. Мне нравится. Это и хобби, и возможность дополнительно заработать”.
Она признается, что судит строго, и не только женщин. ”Иногда мужчины-игроки строят глазки, флиртуют до матча. На площадку выходят расслабленными, не воспринимая меня всерьез. Но я с первых минут ставлю всех на место, независимо от пола и возраста”, — подчеркивает Алина.
Под конец принято говорить о хорошем, но обсудить эстонский женский гандбол с самым результативным его представителем все равно нужно. ”Нам не хватает внимания, а от этого мотивации. Если в мужской гандбол готовы вкладывать, то в женский — намного меньше, так как нет серьезных результатов.
Для многих игроков сборной гандбол — это хобби, у всех есть дополнительная работа. Совмещают обычную работу и игру в сборной Эстонии — это нормально. Слышала, что Олимпийский комитет хочет заново начать организовывать товарищеские игры. Последняя игра была два года назад. Тренировки со сборной были по четвергам, но сборов, выездов, матчей не было”.
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