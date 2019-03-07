Всеэстонский регистр позволял скачивать данные тысяч владельцев домашних животных

Во Всеэстонский регистр домашних животных, которым руководит Spin TEK AS, занесены данные около 120 тысяч питомцев и их хозяев.

Активисту и хакеру Мярту Пыдеру удалось скачать из регистра данные тысяч владельцев домашних животных с помощью программы, использовавшей номера чипов животных.

Данные, полученные в регистре, включали в себя имя владельца, его номер телефона, тип животного, породу, статус и кличку.

Эстонское общество защиты животных отмечает, что утечка данных хозяина может способствовать краже домашних животных дорогих пород.

Spin TEK AS узнало об утечке данных от Eesti Päevaleht и закрыло открытый доступ к регистру.

Инспекция по защите данных собирается проверить данный инцидент, чтобы регистр мог гарантировать защиту личных данных.