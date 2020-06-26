Все знали, но молчали. "Мать года" и "Гордость Эстонии" десятки лет издевалась над своими приемными детьми

Кобин является приемной матерью с 1990-х годов. На Хийумаа ее знают как авторитетную и властную женщину, которая организовывала детские лагери для детей и обучение для приемных семей.

Один из ее бывших приемных детей говорит, что половина Хийумаа обожает Малле, а половина ненавидит. Половина знает, что в ее семье ненадлежащим образом обращаются с детьми, а половина в это не верит.

Жители Хийумаа тоже говорят, что многие знали о деяниях женщины, да и она сама особо не скрывала, что закрывает детей на несколько часов в комнате, но никто ничего не предпринимал — ее боялись. Все, кто говорил с Eesti Päevaleht, утверждают, что были шокированы, когда Кобин дали титул матери года.

Говорят также, что Кобин четко выделяла своих пять биологических детей от приемных, которых в ее семье на протяжении лет насчитывалось целых 17. О том, какие приемные дети плохие, женщина говорила на каждом углу и не скрывала, что наказывает их и запирает, правда, о побоях молчала.

О происходящем с ними дома приемные дети не могли никому рассказать, так как на каждой их встрече с работником по защите детей присутствовала и сама Кобин. К тому же дети были привезены из других самоуправлений с материка, и с точки зрения закона хийумааские работники не были ответственны за них.

Побои за каждую ошибку

Когда Малле Кобин получила титула матери года в 2013 году, она сказала, что не смогла бы сделать все это без своего мужа Лео. По словам приемной дочери Мерилин (имя изменено), это правда — когда Кобин уже не могла ее наказывать, то приказывала мужу продолжать за нее. Девочки было больно сидеть в школе, потому что ягодицы постоянно были все в синяках.

Сам Лео Кобин прокомментировал Eesti Päevaleht, что это выдумка, так как детей, а в особенности приемных детей, нельзя наказывать, по крайней мере физически. Про девочку же он говорит так: мол она постоянно воровала, украла все банковские карточки. Больше он ничего сказать не пожелал и бросил трубку.

Foto: Eero Vabamägi

Мерилин удочерила семья Кобин почти два десятка лет назад, когда девочке было всего семь. Она прожила с ними десять лет, во время которых ее наказывали за все, что только можно: вовремя не пришла домой из школы, получила плохие оценки, недостаточно хорошо сделала дела по дому.