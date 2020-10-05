Все застрахованные взрослые могут получить компенсацию за лечение зубов

В 2019 году Больничная касса выплатила более 13,4 млн евро за компенсацию зубного лечения 263 650 взрослым. Более частые посещения стоматолога, профилактика и компенсация за зубное лечение помогли многим обратиться к врачу и при необходимости начать лечение.

По словам руководителя отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн, рост числа пользователей компенсаций наглядно демонстрирует необходимость поддержки. ”Цель этой компенсации — дать людям возможность посещать стоматолога, по крайней мере, один раз в год, и, прежде всего, поддержать тех, кто по экономическим причинам еще не смог позволить себе посещение стоматолога”, — говорит Фридеманн.

Больничная касса совместно с Союзом Зубных врачей разработала для пациентов пакет основных стоматологических услуг, за которые выплачивается компенсация. Пособие может быть использовано только в стоматологических учреждениях, заключивших договор с Больничной кассой, и распространяется на основные стоматологические услуги, такие как лечение корневых каналов, анестезия, удаление зубов, пломбирование, рентген и т.д.

Медицинские услуги по лечению зубов, которые не входят в список компенсируемых стоматологических услуг, нужно оплатить полностью из своего кармана. Зубной врач имеет право дополнительно взимать с пациента плату за визит в размере до 5 евро (за исключением беременных). Сумма льготы учитывается сразу — в момент оплаты счета за лечение, и после этого не нужно предоставлять Больничной кассе никакие документы или заявления.

Компенсацию за зубное лечение можно использовать в течение одного календарного года и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год. После смены календарного года начинается расчет новой компенсации. Максимально возможная сумма компенсация за один календарный год составляет 40 евро. Если в течение календарного года у застрахованного возникает право на разные компенсации, то он имеет право получить компенсацию за этот период в размере одной из наиболее льготных для него. Например, взрослая застрахованная женщина, которая одновременно является и беременной и мамой ребенка в возрасте до 1 года, имеет право на получение компенсации в размере 85 евро в один календарный год. При этом сам пациент должен оплатить не менее 15% от суммы счета за лечение. Однако, если ребенку исполняется 1 год в день оказания услуги, мать имеет право на получение пособия в размере 40 евро, поскольку на момент получения услуги она больше не входит в целевую группу пособия в размере 85 евро.