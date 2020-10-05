Начиная с 1 января 2018 года все застрахованные взрослые могут получить компенсацию за лечение зубов в размере 40 евро, при этом нужно помнить, что пациент сам должен оплатить по крайней мере 50% от счета за лечение.
В 2019 году Больничная касса выплатила более 13,4 млн евро за компенсацию зубного лечения 263 650 взрослым. Более частые посещения стоматолога, профилактика и компенсация за зубное лечение помогли многим обратиться к врачу и при необходимости начать лечение.
По словам руководителя отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн, рост числа пользователей компенсаций наглядно демонстрирует необходимость поддержки. ”Цель этой компенсации — дать людям возможность посещать стоматолога, по крайней мере, один раз в год, и, прежде всего, поддержать тех, кто по экономическим причинам еще не смог позволить себе посещение стоматолога”, — говорит Фридеманн.
Больничная касса совместно с Союзом Зубных врачей разработала для пациентов пакет основных стоматологических услуг, за которые выплачивается компенсация. Пособие может быть использовано только в стоматологических учреждениях, заключивших договор с Больничной кассой, и распространяется на основные стоматологические услуги, такие как лечение корневых каналов, анестезия, удаление зубов, пломбирование, рентген и т.д.
Медицинские услуги по лечению зубов, которые не входят в список компенсируемых стоматологических услуг, нужно оплатить полностью из своего кармана. Зубной врач имеет право дополнительно взимать с пациента плату за визит в размере до 5 евро (за исключением беременных). Сумма льготы учитывается сразу — в момент оплаты счета за лечение, и после этого не нужно предоставлять Больничной кассе никакие документы или заявления.
Компенсацию за зубное лечение можно использовать в течение одного календарного года и неиспользованная часть не может быть перенесена на следующий год. После смены календарного года начинается расчет новой компенсации. Максимально возможная сумма компенсация за один календарный год составляет 40 евро. Если в течение календарного года у застрахованного возникает право на разные компенсации, то он имеет право получить компенсацию за этот период в размере одной из наиболее льготных для него. Например, взрослая застрахованная женщина, которая одновременно является и беременной и мамой ребенка в возрасте до 1 года, имеет право на получение компенсации в размере 85 евро в один календарный год. При этом сам пациент должен оплатить не менее 15% от суммы счета за лечение. Однако, если ребенку исполняется 1 год в день оказания услуги, мать имеет право на получение пособия в размере 40 евро, поскольку на момент получения услуги она больше не входит в целевую группу пособия в размере 85 евро.
Размер положенной компенсации и ее возможный для использования остаток можно всегда проверить на государственном портале https://www.eesti.ee/ru/ в рубрике "Информация о лечении и протезировании зубов". Если беременная женщина не получила права на увеличенное стоматологическое пособие, предоставьте в Больничную кассу справку, подтверждающую беременность.
Зубной врач проверяет сумму возможной компенсации пациента в системе базы данных Больничной кассы и для получения компенсации 85 евро беременность должна быть подтверждена у врача, который имеет договор с Больничной кассы. В случае, если беременная женщина пользуется услугами частной клиники, то для получения компенсации 85 евро она должна предоставить Больничной кассе справку, подтверждающую беременность.
Пенсионеры по старости, пенсионеры по нетрудоспособности и лица с частичной или полной потерей трудоспособности, лица старше 63 лет получают компенсацию за зубное лечение в размере до 85 евро за один календарный год. При этом сам пациент должен сам оплатить не менее 15% от счета за лечение. Пенсионерам и лицам с частичной или полной потерей трудоспособности всегда более выгодно выбирать зубного врача, у которого есть два договора с Больничной кассой: как для компенсации протезов, так и для компенсации лечения зубов у взрослых. В таком случае в каждом календарном году можно использовать компенсацию в размере 85 евро, и дополнительно еще и компенсацию за протезы в размере 260 евро в течение трех лет.
Начиная с 1 января 2018 года размер компенсации за зубное лечение людям с повышенной потребностью в зубном лечении составляет до 85 евро в год, при этом сам пациент должен оплатить не менее 15% от счета за лечение. Человек имеет право на названную компенсацию, если повышенная потребность в получении услуги лечения зубов возникла в результате оказания следующих медицинских услуг:
- хирургическое и радиологическое лечение опухолей в области головы-шеи;
- хирургическое лечение аномалий губы, альвеолярного отростка и мягкого нёба;
- лечение заболеваний обмена веществ и генетических заболеваний, являющихся причиной пороков развития тканей зуба или костей лица и челюсти;
- хирургическое лечение травм и воспалений области костей лица и челюсти;
- медицинская процедура (эндоскопия, анестезия и др.), в ходе которой возникла травма области костей лица и челюсти;
- пересадка и подготовка к пересадке легких, печени, сердца и/или почек, а также гемопоэтических стволовых клеток
- диабет;
- синдром Шегрена.
Повышенную потребность в зубном лечении определяет лечащий врач человека, при этом делается соответствующая отметка в дигитальной истории болезни. Таким образом необходимая информация становится доступной для зубного врача, заключившего договор с Больничной кассой, и на основании ее пациент сможет получить компенсацию в размере 85 евро.
С прошлого года Больничная касса расширила возможности получения бесплатной стоматологической помощи люди с физическими и умственными недостатками, которые не могут самостоятельно позаботиться о гигиене своей полости рта. Таким группам населения Больничная касса теперь полностью оплачивает стоматологическую помощь, это означает, что они смогут лечить зубы бесплатно на протяжении всей жизни.
Руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн, отмечает, что бесплатное стоматологическое обслуживание распространяется не на всех людей с ограниченными возможностями. ”Больничная касса установила определенные условия, которым должно соответствовать состояние здоровья инвалида для получения бесплатной стоматологической помощи. Важно отметить, что право на бесплатную стоматологическую помощь определяет семейный врач или специалист пациента, а не стоматолог. Прежде всего, вам нужно проконсультироваться с врачом пациента и убедиться, что этот диагноз поставлен”, — поясняет Фридеманн.
Пример компенсации за зубное лечение
Если, например, Ваш счет за зубное лечение составил 60 евро, Вы должны будете оплатить 50% от суммы счета — 30 евро, а остальные 50% оплатит Больничная касса. Если Вы посетите стоматолога еще раз в течение года, то Больничная касса покроет из Вашего следующего счета еще 10 евро, поскольку предел компенсации одного года составляет 40 евро.
Если Ваш счет за лечение составил, например, 85 евро, то Больничная касса сразу полностью оплатит годовой лимит компенсации — 40 евро, и пациент должен будет оплатить оставшиеся 45 евро.
Расчет:
Счет за зубное лечение — 60 евро
50% платит пациент: 30 евро
50% платит Больничная касса — 30 евро
Остаток от возможной суммы компенсации: 40 — 30 = 10 евро. Эту сумму можно будет использовать в том же году.
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