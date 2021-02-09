Все заразившиеся коронавирусом депутаты Рийгикогу выздоровели

Ни один из депутатов эстонского парламента в настоящий момент не заражен коронавирусом, пишет rus.err.ee. Об этом сообщил в понедельник спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
"Насколько мне известно, в данный момент никто из депутатов не болен", — сказал Пыллуаас на заседании парламента 8 февраля.
29 января о заражении коронавирусом сообщил депутат Рийгикогу от Партии реформ Ханно Певкур. Примерно в это же время стало известно о положительном диагнозе одного из сотрудников фракции EKRE.
В предпоследнюю неделю января вспышка коронавирусной инфекции произошла во фракции Isamaa, в которой заразились шесть депутатов.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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