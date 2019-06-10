Все за решеткой, зато безопасно: карьер Румму официально открыли для посетителей

Расположенный в северо-западной части Харьюского уезда карьер годами боролся с пробиравшимися в него без разрешения туристами, любителями прыгать в воду, невзирая на риск, а также с мусором.

Карьер Румму характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно, но теперь все входы в развалины закрыли решетками.

По словам администратора территории карьера Эрики Билтсе, решетки — временное решение, если карьер будет приносить достаточный доход и удастся привлечь европейские средства, то есть надежда сохранить развалины и привести их в порядок.

"В любом случае хотелось бы оставить это здание, а не демонтировать, потому что это часть красоты и истории карьера", — считает администратор.

Средства на улучшение территории в основном планируется собрать за счет продажи билетов в карьер, которые сейчас стоят 3 евро, а дополнительный доход должно принести кафе, которое откроется на берегу водоема.