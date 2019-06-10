10.06.2019, 08:30

Все за решеткой, зато безопасно: карьер Румму официально открыли для посетителей

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rus.delfi.ee
EST 72
Ämari ja Rummu vangilaagrid
Ämari ja Rummu vangilaagridFoto: Sven Arbet

Популярное место отдыха в карьере Румму в этом году снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, а с посетителей стали брать деньги за входной билет, пишет rus.err.ee.

Расположенный в северо-западной части Харьюского уезда карьер годами боролся с пробиравшимися в него без разрешения туристами, любителями прыгать в воду, невзирая на риск, а также с мусором.

Карьер Румму характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно, но теперь все входы в развалины закрыли решетками.

По словам администратора территории карьера Эрики Билтсе, решетки — временное решение, если карьер будет приносить достаточный доход и удастся привлечь европейские средства, то есть надежда сохранить развалины и привести их в порядок.

"В любом случае хотелось бы оставить это здание, а не демонтировать, потому что это часть красоты и истории карьера", — считает администратор.

Средства на улучшение территории в основном планируется собрать за счет продажи билетов в карьер, которые сейчас стоят 3 евро, а дополнительный доход должно принести кафе, которое откроется на берегу водоема.

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