Все учебные заведения могут с 15 мая начать частичное контактное обучение

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что ученые дали свое одобрение на пошаговое восстановление с середины мая контактного обучения.

"Основываясь на прогнозах, есть надежда, что выпускные вечера в школах на определенных условиях могут пройти на свежем воздухе, а не в режиме телемоста. Конечно, надо будет следовать всем на тот момент действующим ограничениям и правилам, касающимся собраний", - сказала министр, и добавила, что по-прежнему актуальным остается вариант технических решений для виртуального участия в выпускных родственников, друзей и знакомых выпускников.

"Более точные установки по организации выпускных мы сможем дать тогда, когда выяснится, какие ограничения будут действовать в июне. Безусловно, невозможно будет организовать в этом году обычные выпускные, которые собирают большое число народа", - отметила Репс.

Частичное контактное обучение означает обучение в помещениях школ в маленьких учебных группах (до 10 человек плюс учитель). При размещении учеников необходимо соблюдать правило 2+2.

Ограничение в 10 человек не действует при организации экзаменов, в том числе государственных и профессиональных экзаменов, поскольку для проведения экзаменов можно использовать более просторные помещения - например, актовые залы и спортивные залы.



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