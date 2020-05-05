05.05.2020, 19:12

Все учебные заведения могут с 15 мая начать частичное контактное обучение

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Есть надежда на проведение выпускных на свежем воздухе
Рихо Нагель
EST 16
Haridusteemaline pressikonverents Tallinna Lotte Lasteaias
Haridusteemaline pressikonverents Tallinna Lotte LasteaiasFoto: Kristjan Järv

Согласно сегодняшнему решению правительства начиная с 15 мая может быть частично восстановлено контактное обучение во всех учебных заведениях: общеобразовательных школах, профессиональных училищах, вузах, учреждениях дополнительного образования, школах по интересам и молодежных центрах.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, предложение, сделанное правительству почти месяц назад, было утверждено.

"Ученые одобрили план по постепенному восстановлению контактного обучения начиная с середины мая, — сказала министр Репс. — Глядя на прогнозы, мы можем надеяться и на то, что при определенных условиях могут состояться и выпускные — например, на свежем воздухе, а не только через мониторы. Обязательно нужно будет соблюдать все ограничения и требования по соблюдению дистанции, которые будут действовать на тот момент. Важно не забывать и о цифровых решениях, которые позволят принять участие в мероприятии и родственникам, друзьям и знакомым выпускников. Более точные инструкции мы сможем составить тогда, когда станет понятно, какие ограничения будут действовать в июне. Однако сейчас понятно, что привычные, торжественные выпускные, на которые собирается много людей, в этом году организовать невозможно".

Частичное контактное обучение разрешено в небольших группах

Начиная с 15 мая можно проводить обучение в помещениях учебных заведений в маленьких группах, до десяти человек плюс учитель или руководитель. При размещении учащихся следует соблюдать правило 2+2.

Это ограничение не действует при организации экзаменов, в том числе государственных и профессиональных. Так как экзамены возможно проводить и в больших помещениях, например, актовых или спортивных залах, аудиториях и помещениях для практики, то при соблюдении дистанции в помещении может находиться и больше десяти учащихся.

Учебным заведениям следует распределить учащихся по группам таким образом, чтобы была обеспечена защита здоровья учащихся, относящихся к группе риска. Содержателям учебных заведений следует обеспечить регулярную дезинфекцию поверхностей и предметов, находящихся в общем употреблении, а также достаточную проветриваемость помещений. Важно, чтобы все стороны — ученики, руководители — предпринимали все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.


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