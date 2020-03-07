Все таллиннские больницы ввели ограничения на посещение

Ида-Таллиннская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больницы ввели запрет на посещение. Передать пациентам посылки можно через стол информации. Ляэне-Таллиннская центральная больница рекомендует не посещать находящихся на лечении пациентов, сообщает RusERR.

Ограничения затронули и Таллиннскую детскую больницу. Ребенка может посещать только один родитель, и он должен быть при этом должен быть здоров.

О том, как жители Эстонии могут помочь в этом и обезопасить себя и своих близких, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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