Все таллиннские больницы ввели ограничения на посещение
С целью защитить здоровье пациентов с ослабленной иммунной системой столичные больницы ограничили посещение. Ограничения также действуют в муниципальных учреждениях социальной опеки.
С целью защитить здоровье пациентов с ослабленной иммунной системой столичные больницы ограничили посещение. Ограничения также действуют в муниципальных учреждениях социальной опеки.
Ида-Таллиннская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больницы ввели запрет на посещение. Передать пациентам посылки можно через стол информации. Ляэне-Таллиннская центральная больница рекомендует не посещать находящихся на лечении пациентов, сообщает RusERR.
Ограничения затронули и Таллиннскую детскую больницу. Ребенка может посещать только один родитель, и он должен быть при этом должен быть здоров.
О том, как жители Эстонии могут помочь в этом и обезопасить себя и своих близких, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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