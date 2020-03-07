Все таллиннские больницы ввели ограничения на посещение

Вице-мэр Бетина Бешкина, курирующая сферы социальной опеки и здравоохранения, отметила, что прежде всего сейчас наблюдается повышенный риск заражения сезонными вирусными заболеваниями. ”Принимая во внимание наблюдающийся тренд роста числа заражений вирусными заболеваниями, поражающими верхние дыхательные пути, а также случаи заражения коронавирусом, советуем близким пациентов, находящихся в больнице, не посещать их, поскольку это поможет защитить здоровье людей с ослабленным иммунитетом, — сказала Бешкина. — И, конечно же, не следует навещать пациентов людям, которые чувствуют, что нездоровы, либо вирусное заболевание есть у кого-то из домочадцев. Так все мы сможем защитить свое здоровье и здоровье близких”.

Восточно-Таллиннская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больница ввели запрет на посещение пациентов, при необходимости передачи можно оставить в инфостоле, откуда они будут переданы по назначению. Западно-Таллиннская центральная больница рекомендует не посещать пациентов.

В Таллиннской детской больнице также введены ограничения: к ребенку в одно время может прийти только один взрослый. Посетитель должен быть здоров, а детей, то есть братьев, сестер и одноклассников, к посещениям не допускают.

Также ограничения на посещения вводятся в учреждениях социальной опеки, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний. В Таллиннском детском доме, а также в Таллиннском детском кризисном центре рекомендуют ограничить посещения кругом близких людей. Ируский попечительский дом также временно вводит ограничения на посещение клиентов.