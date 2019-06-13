13.06.2019, 21:09
Все сайты ERR недоступны из-за поломки сервера
У Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) сегодня вечером около 20 часов сломался сервер, из-за чего все сайты вышли из строя.
У Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) сегодня вечером около 20 часов сломался сервер, из-за чего все сайты вышли из строя.
По данным Delfi, помимо внешних сайтов не работает и внутренняя веб-среда ERR, или интранет.
Что могло стать причиной поломки сервера, сейчас неизвестно.
Трансляция теле- и радиопередач ERR не нарушена.
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