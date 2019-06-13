13.06.2019, 21:09

Все сайты ERR недоступны из-за поломки сервера


rus.delfi.ee
EST
Välja langes Kevin
Foto: Tanel Meos

У Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) сегодня вечером около 20 часов сломался сервер, из-за чего все сайты вышли из строя.

По данным Delfi, помимо внешних сайтов не работает и внутренняя веб-среда ERR, или интранет.

Что могло стать причиной поломки сервера, сейчас неизвестно.

Трансляция теле- и радиопередач ERR не нарушена.

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