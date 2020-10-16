Все! Регистрация на вакцинацию от гриппа в аптеках остановлена

Все отведенные номерки закончились за полторы недели.

Как сообщила исполнительный директор союза провизорских аптек Ли Роотслане, бронирование новых мест невозможно, поскольку имеющиеся запасы предназначены для людей, которые уже записались.

Она отметила, что проводящие в аптеках вакцинацию поставщики услуг из-за общего дефицита вакцины получили меньше вакцины, чем рассчитывали изначально.

Как мы писали вчера, в Эстонии свободной вакцины от гриппа больше нет.

Как Medicum, Qvalitas, как и Esmed оставили множество своих крупных клиентов за бортом, поскольку вакцина попросту закончилась. Закончились запасы и у центров семейных врачей.

Дополнительных поставок также, скорее всего, не будет.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.