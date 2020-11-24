24.11.2020, 22:39
"Все начинают носить маски. Это важно". Молодые — и не только — нарвитяне поделились мнением о коронавирусных ограничениях
Корреспондент RusDelfi Дмитрий Федоткин проверил, соблюдают ли рекомендации по ношению масок нарвитяне, и как они к этому относятся.
Поскольку разговор для безопасности собеседников происходил на улице, то сами респонденты были без масок. Но кое-кто носил этот аксессуар с собой, чтобы дойти до людного места, и уж там им точно воспользоваться.
Впрочем, не все горожане единодушны в своем мнении и поддержке правительства в тех мерах, которые оно предлагает для борьбы с коронавирусом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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