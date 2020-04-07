Все муниципальные таллиннские детские сады продолжают работу
Все детские сады Таллинна продолжают работу и во время кризиса, исходя из действующих требований безопасности по защите здоровья детей и работников.
Все детские сады Таллинна продолжают работу и во время кризиса, исходя из действующих требований безопасности по защите здоровья детей и работников.
Продолжение работы детских садов во время чрезвычайного положения, прежде всего необходимо для поддержки родителей, которые в этот период работают на передовой или обеспечивают нам необходимые повседневные услуги или товары.
”Мы считаем важным дать родителям, работающим в это кризисное время, чувство уверенности в том, что их дети находятся под присмотром, в случае необходимости и круглосуточном, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — В работе детских садов могут произойти изменения, но сейчас все готовы принять детей”.
Открыты все 124 муниципальных детских сада. На минувшей неделе в садиках всего было открыто 278 групп, на месте находилось 1135 детей. Количество детей в каждом детском садике разное — в некоторые сейчас не ходит ни один ребенок, в некоторые 30 ребятишек, в одном даже 48. В Таллинне также работает два круглосуточных детских сада.
По словам Андреса Паюла, руководителя Таллиннского департамента образования, детские сады сейчас применяют более строгие меры по защите здоровья, чем раньше.
”Прием детей проходит вне стен здания садика и в садик не пускают людей с симптомами любых заболеваний. Отдельные группы между собой не пересекаются, — пояснил Андрес Паюла. — Влажная уборка проводится несколько раз в день, помещения проветриваются, а поверхности и игрушки дезинфицируются, в том числе и оборудование для игр на открытом воздухе. Во всех детских садах имеются средства для дезинфекции поверхностей и личной защиты, при необходимости их можно получить”.
Город готов отреагировать, если возникнет необходимость закрытия какой-то группы или всего детского сада, но все детские сады разом не закроются. Работники, входящие в группу риска, работают дистанционно, и они заняты либо поддержкой семьи, либо занимаясь аналитической деятельностью, либо работой по развитию. Например, созданием обучающих материалов, в том числе и видео, для детей.
Родители освобождены от оплаты за место в муниципальном детском саду начиная с 16 марта и до нового распоряжения Городского собрания. Родителям детей, посещающих частные детские сады, нужно представить в Таллиннский департамент образования ходатайство о пособии вместе со счетом и платежным поручением, для покрытия услуги присмотра за ребенком родитель должен обратиться в отдел социального обеспечения района города по месту жительства. О пособии на покрытие расходов на частный детский сад родители могут ходатайствовать за март и апрель разом. До сих пор было подано 113 ходатайств.
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