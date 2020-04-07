07.04.2020, 07:05

Все муниципальные таллиннские детские сады продолжают работу


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Все муниципальные таллиннские детские сады продолжают работу
Foto: Priit Simson

Все детские сады Таллинна продолжают работу и во время кризиса, исходя из действующих требований безопасности по защите здоровья детей и работников.

Продолжение работы детских садов во время чрезвычайного положения, прежде всего необходимо для поддержки родителей, которые в этот период работают на передовой или обеспечивают нам необходимые повседневные услуги или товары.

”Мы считаем важным дать родителям, работающим в это кризисное время, чувство уверенности в том, что их дети находятся под присмотром, в случае необходимости и круглосуточном, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — В работе детских садов могут произойти изменения, но сейчас все готовы принять детей”.

Открыты все 124 муниципальных детских сада. На минувшей неделе в садиках всего было открыто 278 групп, на месте находилось 1135 детей. Количество детей в каждом детском садике разное — в некоторые сейчас не ходит ни один ребенок, в некоторые 30 ребятишек, в одном даже 48. В Таллинне также работает два круглосуточных детских сада.

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По словам Андреса Паюла, руководителя Таллиннского департамента образования, детские сады сейчас применяют более строгие меры по защите здоровья, чем раньше.

”Прием детей проходит вне стен здания садика и в садик не пускают людей с симптомами любых заболеваний. Отдельные группы между собой не пересекаются, — пояснил Андрес Паюла. — Влажная уборка проводится несколько раз в день, помещения проветриваются, а поверхности и игрушки дезинфицируются, в том числе и оборудование для игр на открытом воздухе. Во всех детских садах имеются средства для дезинфекции поверхностей и личной защиты, при необходимости их можно получить”.

Город готов отреагировать, если возникнет необходимость закрытия какой-то группы или всего детского сада, но все детские сады разом не закроются. Работники, входящие в группу риска, работают дистанционно, и они заняты либо поддержкой семьи, либо занимаясь аналитической деятельностью, либо работой по развитию. Например, созданием обучающих материалов, в том числе и видео, для детей.

Родители освобождены от оплаты за место в муниципальном детском саду начиная с 16 марта и до нового распоряжения Городского собрания. Родителям детей, посещающих частные детские сады, нужно представить в Таллиннский департамент образования ходатайство о пособии вместе со счетом и платежным поручением, для покрытия услуги присмотра за ребенком родитель должен обратиться в отдел социального обеспечения района города по месту жительства. О пособии на покрытие расходов на частный детский сад родители могут ходатайствовать за март и апрель разом. До сих пор было подано 113 ходатайств.

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