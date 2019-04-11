Все детсады волости Ляэне-Харью летом закроются на целый месяц. Родители в растерянности — что делать с детьми?

В волости Ляэне-Харью 10 детских садов, пять из них самостоятельные, пять в составе двух школ: Школа Лауласмаа — основная школа и вместе с ней также четыре детских сада в разных районах и Школа Ристи — также основная школа и в ее составе один детский сад.

”Руководители детских садов нашей волости, а также педагоги поддержали то, чтобы в июле все детские сады были закрыты, и это в особенности потому, что детям тоже нужен отдых. Но, как и говорит закон, решение о времени работы, круглогодичной или сезонной деятельности детского учреждения волостная управа принимает только по предложению попечительского совета”, — подчеркнула Риндла.

Попечительский совет — постоянно действующий орган, задачей которого является следить, чтобы учебная и воспитательная деятельность соответствовала развитию и интересам детей, и сотрудничать в этом направлении с персоналом детского учреждения. В попечительский совет детского учреждения входят представитель учителей, представитель родителей каждой группы и представитель волости.

”Попечительские советы всех детских садов волости Ляэне-Харью сделали волостной управе предложение на июль закрыть все наши детские сады на коллективный отпуск. Управа одобрила предложение. Мы понимаем, что могут быть семьи, которые в июле все-таки нуждаются в месте в детском саду для своих детей, и поэтому в сотрудничестве с Центром по уходу за детьми Лауласмаа и городом Кейла предлагаем и расположенные там альтернативы”, — сообщила Риндла.

По ее словам, в прошлом году в волости Ляэне-Харью была открыта так называемая дежурная группа — 2 недели в детском саду Палдиски Sipsik и две недели в детском саду Палдиски Naerulind. Дежурной группой пользовались только живущие в Палдиски семьи, таким образом, понятно, что ситуация непривычная именно для части родителей Палдиски. Но, учитывая желание руководителей детских учреждений, педагогов и большинства родителей (попечительского совета) и потребность детей в отдыхе, в июле текущего года все детские сады волости Ляэне-Харью будут закрыты на летний отпуск.

На уточняющий вопрос, насколько приемлемы для родителей предлагаемые альтернативы, если, например, между Палдиски и Кейла более 20 километров, а личные автомобили есть не у всех, Риндла ответила следующим образом: ”Действительно, понятно, что не у каждой семьи есть личное транспортное средство, но из Палдиски в Кейла и обратно очень удобно и быстро ездить на поезде”.