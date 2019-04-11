11.04.2019, 08:10

Все детсады волости Ляэне-Харью летом закроются на целый месяц. Родители в растерянности — что делать с детьми?

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Волость: детям тоже нужен отдых!
Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор.
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Rühm Tuuletroll, Tuule lasteaias
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

В редакцию Delfi обратился Игорь (имя изменено — прим. ред.), который сообщил, что 26 марта вышло постановление о закрытии ряда детских садов в волости Ляэне-Харью на летний отпуск на весь июль. При этом в постановлении не сказано, какой детский сад сможет принять детей, и теперь все работающие родители не понимают, что делать с ребенком в июле. По его словам, такая ситуация сложилась в первый раз за все время, что его ребенок ходит в детский сад.

”На сайте детского сада Sipsik в городе Палдиски сказано, что в период с 1 по 31 июля детский сад будет закрыт на коллективный отпуск. А также приведена ссылка на распоряжение от 26 марта, откуда можно узнать, что детский сад Naerulind, который ранее принимал детей в период, когда детский сад Сипсик был закрыт, также в этот период будет закрыт. Так как за очень долгое время это первый такой случай, когда оба детских сада закрываются в одно и то же время, меня волнует вопрос: какое учреждение сможет принять ребенка в период с 1 по 31 июля и как работающий на полную ставку родитель, не имеющий личного транспорта, в этот период сможет отводить ребенка в это учреждение?” — спрашивает читатель.

В ответ на запрос Delfi заместитель волостного старейшины Ляэне-Харью Хестиа Риндла указала, что части 1 и 2 статьи 19 Закона о детском дошкольном учреждении говорят следующее:

(1) Решение о круглогодичной или сезонной деятельности детского учреждения принимает волостное или городское собрание по предложению попечительского совета.

(2) Решение о времени работы детского учреждения принимает волостное или городское собрание, исходя из предложения попечительского совета.

В волости Ляэне-Харью 10 детских садов, пять из них самостоятельные, пять в составе двух школ: Школа Лауласмаа — основная школа и вместе с ней также четыре детских сада в разных районах и Школа Ристи — также основная школа и в ее составе один детский сад.

”Руководители детских садов нашей волости, а также педагоги поддержали то, чтобы в июле все детские сады были закрыты, и это в особенности потому, что детям тоже нужен отдых. Но, как и говорит закон, решение о времени работы, круглогодичной или сезонной деятельности детского учреждения волостная управа принимает только по предложению попечительского совета”, — подчеркнула Риндла.

Попечительский совет — постоянно действующий орган, задачей которого является следить, чтобы учебная и воспитательная деятельность соответствовала развитию и интересам детей, и сотрудничать в этом направлении с персоналом детского учреждения. В попечительский совет детского учреждения входят представитель учителей, представитель родителей каждой группы и представитель волости.

”Попечительские советы всех детских садов волости Ляэне-Харью сделали волостной управе предложение на июль закрыть все наши детские сады на коллективный отпуск. Управа одобрила предложение. Мы понимаем, что могут быть семьи, которые в июле все-таки нуждаются в месте в детском саду для своих детей, и поэтому в сотрудничестве с Центром по уходу за детьми Лауласмаа и городом Кейла предлагаем и расположенные там альтернативы”, — сообщила Риндла.

По ее словам, в прошлом году в волости Ляэне-Харью была открыта так называемая дежурная группа — 2 недели в детском саду Палдиски Sipsik и две недели в детском саду Палдиски Naerulind. Дежурной группой пользовались только живущие в Палдиски семьи, таким образом, понятно, что ситуация непривычная именно для части родителей Палдиски. Но, учитывая желание руководителей детских учреждений, педагогов и большинства родителей (попечительского совета) и потребность детей в отдыхе, в июле текущего года все детские сады волости Ляэне-Харью будут закрыты на летний отпуск.

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На уточняющий вопрос, насколько приемлемы для родителей предлагаемые альтернативы, если, например, между Палдиски и Кейла более 20 километров, а личные автомобили есть не у всех, Риндла ответила следующим образом: ”Действительно, понятно, что не у каждой семьи есть личное транспортное средство, но из Палдиски в Кейла и обратно очень удобно и быстро ездить на поезде”.

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