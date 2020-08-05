Все больше таллиннских семей получают от города дополнительную продуктовую помощь

Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что на протяжении пяти недель, когда районные управы распределяли продуктовые наборы, число семей, желающих получать продовольственную помощь, постоянно росло.

”Социальные отделы районных управ выдают попавшим в сложное экономическое положение семьям с детьми продуктовые наборы исходя из принципа: один комплект на ребенка в неделю. На первой неделе среди 231 семьи было распределено 522 набора, на прошлой неделе 642 семьи получили 1317 наборов, а сегодня 669 семей получили 1404 комплекта продуктовой помощи, — отметила Бешкина. — Для получения помощи необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства. Если семья уже подала заявку и была внесена в списки получателей помощи, то подавать заявление повторно не нужно”.

Содержимое наборов может меняться, но список наименований продуктов остается одинаковым. В него входят хлебобулочные изделия (булка, хлеб или сепик), напиток (сок, молоко, кефир или сироп), мясная продукция (например, ветчина, копченая колбаса, сосиски, котлеты и т.п.), десерт (творожный крем, пудинг или йогурт), молочные продукты (сыр, плавленый сыр и т.п.), овощи, фрукты и яйца.

В начале лета город разработал пакет дополнительных социальных мер для поддержки горожан и семей, испытывающих финансовые трудности или потерявших работу вследствие режима чрезвычайной ситуации и в результате экономического спада. Одной из них стало распределение в июле и августе продуктовой помощи среди испытывающих экономические трудности семей с детьми, чей нетто-доход на первого члена семьи меньше действующей минимальной ставки оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи меньше 80% от действующей минимальной ставки оплаты труда. Получать помощь могут, например, многодетные семьи, родители-одиночки, а также семьи с детьми, в которых родители недавно остались без работы.