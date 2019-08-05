Все больше людей обращается в кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия

По словам менеджера по услуге отдела помощи жертвам и услуг по профилактике насилия Департамента социального страхования Кеэте Янтер, причиной увеличения числа обращений не является увеличение случаев насилия: ”Скорее, повысилась осведомлённость о том, что такое сексуальное насилие, а также о месте, в котором можно получить помощь”.

В кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия могут обращаться все пережившие сексуальное насилие или подозревающие это люди, независимо от пола и возраста. Средний возраст обратившихся в кризисные центры в первом полугодии составил 24 года. Самому младшему было два года, самому старшему — 57 лет.

Согласно статистике кризисных центров, насильником в большинстве случаев является случайный знакомый, с которым женщина встретилась первый раз в тот же день. Однако среди насильников встречаются также члены семьи и близкие знакомые. ”Зачастую такие случаи происходят на праздниках и совместных мероприятиях. Приблизительно у трёх четвертей жертв обнаружены травмы и причинение вреда здоровью, однако сексуальное насилие может происходить и без физических повреждений”, — пояснила Янтер.