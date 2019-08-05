Все больше людей обращается в кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия

Кризисные центры помощи жертвам сексуального насилия находятся в Таллинне в Ляэне-Таллиннской центральной больнице (Сыле, 23), в Тарту в Клинике Тартуского университета (Л. Пуусепа, 8), в Пярну в Пярнуской больнице (Ристику, 1) и в Кохтла-Ярве в Ида-Вируской центральной больнице (Ильмаяама, 12). Услуга оказывается нуждающимся в помощи бесплатно и доступна 24/7. В кризисный центр можно обращаться без направления. Также не имеет значения, обратился ли человек уже в полицию, собирается ли обратиться или вообще не желает этого делать.
”Около половины обратившихся в кризисные центры направила полиция, остальные обратились сами. Почти все желали посетить гинеколога или врача-инфекциониста либо нуждались в психологической поддержке”, — рассказала Янтер. В первом полугодии посредством кризисных центров помощи жертвам сексуального насилия было предложено около 260 визитов к врачу или психологу.
По словам Янтер, в кризисный центр помощи жертвам сексуального насилия лучше обращаться как можно быстрее — в этом случае жертве можно оказать наиболее эффективную помощь. ”Даже пережитое в далёком прошлом сексуальное насилие может сильно мешать в повседневной жизни. Для получения помощи всегда можно обратиться к ближайшему работнику службы помощи жертвам или позвонить по кризисному телефону помощи жертвам Департамента социального страхования 116 006, который работает 24/7”.
В кризисном центре помощи жертвам сексуального насилия предлагают психологическую помощь в кризисной ситуации, медицинский осмотр вместе со сбором судебно-медицинского доказательного материала, тестирование на предмет венерологических заболеваний, при необходимости начало профилактического лечения от ВИЧ-инфекции, предупреждение беременности, при необходимости пробы на наличие наркотиков, поддержку при обращении в полицию, а также медицинскую и психологическую помощь.
Дополнительная информация о кризисных центрах помощи жертвам сексуального насилия доступна на домашней странице помощи жертвам. Посмотрите видеоролик о том, какую помощь предлагают жертвам сексуального насилия.
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