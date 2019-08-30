Все больше ДТП происходит при отклонении от полосы движения

”Недавно был такой печальный случай: родитель за рулем засмотрелся на своего ребенка, и автомобиль съехал с дороги. Пострадали как взрослый, так и малыш”, — сказала менеджер ERGO по рассмотрению ущерба Катерина Лепвальтс. ”Водителя может отвлечь и что-то появившееся из открытого окна. Например, одному водителю в глаз попала пчела, он судорожно пытался отмахнуться, и в результате автомобиль оказался на встречной полосе. При столкновении травмы получили оба водителя и один пассажир”, — рассказала Катерина Лепвальтс.
Последствия ДТП тем тяжелее, чем выше была скорость на момент инцидента. Поэтому на шоссе бывает больше серьезных несчастных случаев. В городах тоже происходят ДТП с травмами и смертельным исходом. В Таллинне ежегодно регистрируется в среднем 500 ДТП с травмами, в Тарту — около 100, в Пярну — 50, в Нарве — примерно 40. К тому же около трети подобных случаев травматизма на дорогах не отражается в статистике дорожного страхования.
Председатель правления Inges Kindlustus Вольдемар Вайно привел пример типичного ДТП с травматическим исходом. ”Водитель отвлекся на смартфон, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Трое человек пострадало, а сумма ущерба составила несколько десятков тысяч евро”, — уточнил Вольдемар Вайно.
В 2015–2018 годы число дорожно-транспортных происшествий возросло на 11%. В прошлом году в Эстонии произошло 32 400 случаев дорожного страхования, а средняя сумма ущерба составила 2000 евро. В четырех прошлогодних ДТП в нашей стране сумма ущерба превысила миллион евро.
Эстонский фонд дорожного страхования является администратором Регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.
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