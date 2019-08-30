Все больше ДТП происходит при отклонении от полосы движения

По оценке руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, такие дорожно-транспортные происшествия обусловлены, в первую очередь, слишком высокой скоростью движения и неуместными действиями водителей на дороге, в частности использованием смарт-устройств.

”В первом полугодии текущего года произошло больше столкновений с встречными транспортными средствами, когда хотя бы один автомобиль не остается в своей полосе движения и не включает при этом поворотный сигнал, что и приводит к столкновению. Дорожно-транспортное происшествие при смене ряда или отклонении на соседнюю или встречную полосу нередко происходит в результате отвлечения внимания водителя на постороннее дело”, — отметил Март Йессе.

”В сентябре, когда дети начинают ходить в школу, отчего пешеходов становится больше, водителям следует быть особенно внимательными. Когда ребенок и водитель одновременно смотрят на экраны своих телефонов, это чревато бедой”, — подчеркнул Март Йессе.

Из статистики Департамента полиции и пограничной охраны выяснилось, что в течение прошлого года травмы на дорогах получило 266 детей, а два ребенка погибли в ДТП.