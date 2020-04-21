Время решать: чрезвычайное положение будет продлено на две недели или на месяц

"Глядя на то, что сейчас вирус утихомирился, возможно, что к концу мая мы выйдем из режима чрезвычайного положения", — сказал министр иностранных дел и вице-председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

"Реально, что решат до месяца, потому что дольше разом просто не разумно. Но есть и аргументы в пользу несколько более короткого времени", — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

"Наша позиция такая, что нельзя ослаблять слишком быстро. В мае, безусловно, не будет никакой отмены чрезвычайного положения. В течение мая посмотрим, что будет в июне", — выразил член парламентской фракции EKRE Пеэтер Эрнитс свое мнение, мнение фракции и правительственной делегации партии. "К сожалению, не вся правительственная делегация одного мнения с нами. Особенно меня беспокоит позиция Центристской партии, что меры можно было бы смягчить", — добавил Эрнитс. По его словам, давление все-таки понятно, потому что в руках Центристской партии пост министра экономики, на которого влияют желающие вернуться к обычной жизни предприниматели. "Премьер-министр должен найти золотую середину между всеми".

Руководителю чрезвычайного положения, премьер-министру Юри Ратасу нужно взвесить два варианта, которые можно было бы в четверг предложить правительству: чрезвычайное положение продлевается на две недели или до месяца. Какой вариант пойдет в ход, зависит от того, какой прогноз даст сегодня утром премьер-министру и министру социальных дел ученый совет по борьбе с COVID-19 под руководством профессора Ирьи Лутсар.

Сначала чрезвычайное положение объявили на полтора месяца, но тогда ситуация была более неопределенная, чем сейчас. "Сейчас мы по лучшим сведениям взяли распространение вируса под контроль. Но вирус может снова начать быстро распространяться, если мы предпримем слишком быстрые шаги. В этом смысле продление до месяца разумно", — отметил министр социальных дел Кийк.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, отмена чрезвычайного положения не означает того, что все ограничения автоматически сняты. "Чрезвычайное положение — это специфический правовой режим, — пояснил он. — Но мы движемся шаг за шагом. Мы не знаем, насколько сезонный этот вирус, уймется ли он в нашем поясе летом и обусловлено ли торможение роста в остальном мире климатом. Факт в том, что мы должны взять вирус под контроль".