21.04.2020, 10:17

Время решать: чрезвычайное положение будет продлено на две недели или на месяц

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Кярт Анвельт
EST 16
Время решать: чрезвычайное положение будет продлено на две недели или на месяц
Foto: Andres Putting

Чрезвычайное положение может продлиться еще до месяца, но часть ограничений продолжит действовать и после этого. Мера 2 + 2 будет отменена одной из последних, пишет Eesti Päevaleht.

"Глядя на то, что сейчас вирус утихомирился, возможно, что к концу мая мы выйдем из режима чрезвычайного положения", — сказал министр иностранных дел и вице-председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

"Реально, что решат до месяца, потому что дольше разом просто не разумно. Но есть и аргументы в пользу несколько более короткого времени", — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

"Наша позиция такая, что нельзя ослаблять слишком быстро. В мае, безусловно, не будет никакой отмены чрезвычайного положения. В течение мая посмотрим, что будет в июне", — выразил член парламентской фракции EKRE Пеэтер Эрнитс свое мнение, мнение фракции и правительственной делегации партии. "К сожалению, не вся правительственная делегация одного мнения с нами. Особенно меня беспокоит позиция Центристской партии, что меры можно было бы смягчить", — добавил Эрнитс. По его словам, давление все-таки понятно, потому что в руках Центристской партии пост министра экономики, на которого влияют желающие вернуться к обычной жизни предприниматели. "Премьер-министр должен найти золотую середину между всеми".

Руководителю чрезвычайного положения, премьер-министру Юри Ратасу нужно взвесить два варианта, которые можно было бы в четверг предложить правительству: чрезвычайное положение продлевается на две недели или до месяца. Какой вариант пойдет в ход, зависит от того, какой прогноз даст сегодня утром премьер-министру и министру социальных дел ученый совет по борьбе с COVID-19 под руководством профессора Ирьи Лутсар.

Сначала чрезвычайное положение объявили на полтора месяца, но тогда ситуация была более неопределенная, чем сейчас. "Сейчас мы по лучшим сведениям взяли распространение вируса под контроль. Но вирус может снова начать быстро распространяться, если мы предпримем слишком быстрые шаги. В этом смысле продление до месяца разумно", — отметил министр социальных дел Кийк.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, отмена чрезвычайного положения не означает того, что все ограничения автоматически сняты. "Чрезвычайное положение — это специфический правовой режим, — пояснил он. — Но мы движемся шаг за шагом. Мы не знаем, насколько сезонный этот вирус, уймется ли он в нашем поясе летом и обусловлено ли торможение роста в остальном мире климатом. Факт в том, что мы должны взять вирус под контроль".

Министр социальных дел Кийк согласился, что окончание чрезвычайного положения не означает автоматически отмену всех мер. "Многие из них необходимы еще несколько месяцев, в первую очередь они связаны с новыми рисками заражения", — отметил Кийк, указав на уход за пожилыми, режим работы внутри больниц и т.п. Так что крупные мероприятия мы увидим не так скоро, и правило 2 + 2 продолжит действовать.

"Если мы говорим о мае, то в его рамках возможно — если эпидемиологические прогнозы это позволят и ученый совет поддержит — постепенно смягчать определенные меры. Важно принимать решения шаг за шагом", — сказал Кийк.

Отмена или смягчение слишком многих мер разом может вызвать новую вспышку вируса. Смягчая меры шаг за шагом, можно в течение недели оценивать влияние этого. "Если бы мы делали множество послаблений разом, суммарное влияние было бы значительно больше и в то же время было бы трудно оценивать, из-за какого решения коронавирус мог снова начать распространяться", — уточнил Кийк, почему осторожны.

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