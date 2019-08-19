"Время лжи и насилия позади. Наша истерзанная земля жаждет покоя". Как 28 лет назад Эстония снова стала независимой и при чем тут путч и EKRE

А начал я с жилищных ассоциаций неспроста. В далекие уже, конца 80-х, годы прошлого столетия, когда перестройка и гласность уже вовсю утвердились, и стало понятно, что это всерьез и надолго, в республиканских СМИ развернулась бурная дискуссия: а надо ли на самом деле Эстонии выходить из состава СССР? Собственно эстонцы не ставили этот принцип под сомнение вообще, но вот русскоязычные еще сомневались.

Честно говоря, я тоже поначалу был в этих рядах. Мне казалось, что окончательное решение вопроса о государственном суверенитете еще не созрело. Я понимал, что рано или поздно это должно произойти, но как-то не верилось, что это случится на нашей памяти. То есть выходить надо, но как-то мягче, деликатнее, тактичнее… Хорошо бы вообще ”по-английски”, чтобы никто и не заметил.

Молодое вино в старые меха не льют

Помню наш диалог на эту тему с Марью Лауристин на страницах ”Советской Эстонии” — тогда еще органа ЦК Компартии Эстонии. Я сравнивал СССР с большим многоквартирным домом, который слегка обветшал, и — вместо того, чтобы разбирать на части — следовало бы как следует, в нынешней терминологии, его реновировать. Или, по-тогдашнему, ”произвести евроремонт”. Ну, там, обновить и усовершенствовать коммуникации, модную мебель и современную бытовую технику установить, отделать модными материалами фасад, украсить прилегающую территорию. В смысле: выработать новые условия сосуществования в рамках Союза, плавно перейти на принцип конфедерации, как в США, и так далее в том же духе.

На что мой (моя!) оппонент возражала, как выяснилось позднее — вполне резонно, что из старой рухляди ничего путного получиться не может. И лучше все-таки разойтись, даже не по разным квартирам, которые все равно, как их ни реновируй, останутся коммуналками, а по разным домам, которые каждый будет строить на свой лад, в согласии со своими представлениями о красоте и комфорте.

Сегодня меня терзают смутные подозрения, что и сама Марью, не сомневаясь в своей правоте по большому счету, тогда вряд ли надеялась, что излагаемые ею принципы будут реализованы в обозримом будущем. Но тут произошло событие из тех, про которые говорят:

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Конечно, речь о ГКЧП. Сегодня о нем, особенно в России, как-то не принято говорить. Как о покойнике: либо хорошо, либо ничего. Хорошее в путчистах с трудом различают даже сочувствующие им. Поскольку объективно именно гэкачеписты стали виновниками такого стремительного, и с таким количеством жертв, развала великой империи. С этим приходится согласиться, даже если не хочется.

Под ”таким количеством жертв” я подразумеваю не только четверых молодых ребят, погибших непосредственно в дни августовского переворота в Москве. В том же списке — и многочисленные человеческие жизни, которыми оплачены гражданские войны, разразившиеся на территории бывших ”братских” союзных республик, стремившихся как можно скорее обрести вожделенный суверенитет. Хотя большинство их жителей весьма смутно представляли, что это такое и зачем ”оно” вообще нужно…

Заметим попутно, что Эстония оказалась единственной, у которой развод с СССР произошел цивилизованно и без жертв, по крайней мере, тех, что с летальным исходом.

В общем, российские СМИ говорят о ГКЧП как-то немного смущенно — как сделав неприличность в людном месте. Но и плохое — если говорится, то скороговоркой, без блеска в глазах. Чувствуется, что говорящий думает не совсем так, как артикулирует. Подспудно при этом ощущается некое, не то чтобы сожаление, но очень даже доброжелательное любопытство: а, может, зря их так-то?! А вот интересно, что было бы, если бы тогда не Ельцин?..

Эстонские массмедиа тоже не так чтобы уж слишком много пишут про путчистов, но по другой причине: было и ушло, акценты расставлены, и нечего попусту тратить время и душевные силы. Что, в принципе, верно. Хотя…

Скажем себе честно: если бы не ГКЧП, то процесс восстановления независимости Эстонии, как и всех остальных ”братских сестер”, протекал бы, может, и в менее жестких формах, но наверняка затянулся бы на долгие годы, а то и десятилетия. Вот как нынешний Брексит, к примеру…

Это не значит, что гэкачепистам надо ставить в нашей республике памятник. Но просто помнить — не лишне. Вообще один из парадоксов новейшей истории: в течение двадцатого столетия Эстония дважды обретала государственный суверенитет, и оба раза, по сути, благодаря — в буквальном или переносном смысле — своим, мягко выражаясь, заклятым партнерам — большевикам, пламенным революционЭрам-ленинцам… Есть над чем поразмыслить.

Дадим покой истерзанной земле?