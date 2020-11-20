Время для подачи ходатайства о виде на жительство для работы можно будет забронировать с 23 ноября

Календарь бронирования будет открыт 23 ноября в 8 часов и одновременно будут доступны для бронирования посещения бюро на декабрь и январь. Время посещения бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны можно забронировать на странице https://broneering.politsei.ee/.
Квота на миграцию на 2012 еще не установлена, но проект уже прошел круг согласования. Работодателям полиция советует советуем следить за пресс-сообщениями правительства ЭР и министерства внутренних дел об установлении и распределении квоты на миграцию.
Информацию о возможностях бронирования Департамент полиции и погранохраны уже выслал работодателям, которые присоединились к новостной рассылке консультантов по миграции департамента.
Иностранцев, которые желают подать ходатайство о виде на жительство на работу на 2021 год, просят подавать ходатайства в представительствах департамента или зарубежных представительствах не раньше декабря этого года.
Важная информация работодателям и прибывающим на работу иностранцам:
· Подача ходатайства о первичном виде на жительства на работу не дает иностранцу законного основания для нахождения в Эстонии. Если виза иностранца или другое законное основание потеряет действительность до того, как будет принято решение по ходатайству о виде на жительство, иностранцу следует выехать из Эстонии в свое государство и дождаться решения в своей стране. В таком случае может возникнуть необходимость в оповещении департамента и в изменении места получения карты вида на жительство, если местом получения документа сначала указали Эстонию.
· Бронирование времени посещения для подачи ходатайства вида на жительство для работы обязательно для иностранца, бронирование не предназначено для работодателя.
· Бронирование предназначено только тому человеку, на чье имя оно сделано. Ходатайство от другого человека в это время не принимается.
· Хотя система бронирования будет скоро открыта, виды на жительство из расчета миграционной квоты можно будет выдавать только тогда, когда правительство ЭР установит миграционную квоту.
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