Временно находящимся в Эстонии гражданам РФ рекомендуется незамедлительно вернуться на территорию России

В связи с введенными в Эстонии ограничительными мерами в целях противодействия распространению коронавируса посольство России в Эстонии настоятельно рекомендует российским гражданам, временно находящимся в Эстонии с туристической, коммерческой, частной или иной целью, незамедлительно вернуться домой на территорию Российской Федерации.
Посольство просит учитывать при этом, что несмотря на прекращение авиационного и автобусного сообщения между Россией и Эстонией пока продолжается курсирование железнодорожного поезда по маршруту Таллинн-Москва. Кроме того сохраняется возможность добраться до пунктов пересечения российско-эстонской границы внутренним местным транспортом: электропоезд и автобус.
В случае возникновения трудностей на территории Эстонии российские граждане могут воспользоваться экстренными телефонами и электронной почтой дипломатических представительств России в Эстонии:
Посольство в Таллинне +372 533-11-795 +372 64-64-175 estonia@mid.ru
Канцелярия консульского отдела в Тарту +372 740 30 24 tartu@mid.ru
Генеральное консульство в Нарве +372 53-920-135 narva@mid.ru
В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные Ситуационно-кризисного центра МИД России, с которыми можно связаться по телефонам:
+7(495) 587 88 60
+7(499) 244 19 77
+7 (499) 244 19 88
+7(499) 244 28 47,
через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97
Российские граждане также могут получить консультации по вопросу о возвращении в Российскую Федерацию по телефону +7 499 678 12 03 (круглосуточная ”горячая линия” Ростуризма) и +7 495 587 88 60
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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