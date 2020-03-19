Временно находящимся в Эстонии гражданам РФ рекомендуется незамедлительно вернуться на территорию России

Посольство просит учитывать при этом, что несмотря на прекращение авиационного и автобусного сообщения между Россией и Эстонией пока продолжается курсирование железнодорожного поезда по маршруту Таллинн-Москва. Кроме того сохраняется возможность добраться до пунктов пересечения российско-эстонской границы внутренним местным транспортом: электропоезд и автобус.

В случае возникновения трудностей на территории Эстонии российские граждане могут воспользоваться экстренными телефонами и электронной почтой дипломатических представительств России в Эстонии: