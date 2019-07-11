11.07.2019, 13:25
Временно изменится расположение остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне
До 22 июля будет изменено расположение автобусных остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне.
До 22 июля будет изменено расположение автобусных остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне.
Остановка на направлении в город смещается на 200 метров в сторону Пярну, а на направлении из города — на 100 метров в сторону Пярну на остановку междугородних линий. Конечная остановка автобусных линий номер 10 и 14 расположится непосредственно за поворотом, на съезде в зону отдыха.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Труп женщины несколько часов просидел в очереди в поликлинике
Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах
Более 40 храмов просят отремонтировать в Брянской области
Что показало вскрытие найденной мертвой девочки из РФ в Испании