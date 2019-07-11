11.07.2019, 13:25

Временно изменится расположение остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне


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Männi bussipeatus Ehitajate teel
Männi bussipeatus Ehitajate teelFoto: Rauno_Volmar

До 22 июля будет изменено расположение автобусных остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне.

Остановка на направлении в город смещается на 200 метров в сторону Пярну, а на направлении из города — на 100 метров в сторону Пярну на остановку междугородних линий. Конечная остановка автобусных линий номер 10 и 14 расположится непосредственно за поворотом, на съезде в зону отдыха.

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