11.07.2019, 13:25
Временно изменится расположение остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне
До 22 июля будет изменено расположение автобусных остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне.
До 22 июля будет изменено расположение автобусных остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне.
Остановка на направлении в город смещается на 200 метров в сторону Пярну, а на направлении из города — на 100 метров в сторону Пярну на остановку междугородних линий. Конечная остановка автобусных линий номер 10 и 14 расположится непосредственно за поворотом, на съезде в зону отдыха.
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