"Времена наступают сложные". Раймонд Кальюлайд вышел из Центристской партии и будет баллотироваться в Европарламент

Кальюлайд сказал на мероприятии для прессы, что его неприятие нового союза настолько велико, что он не может более оставаться в партии.

Он отметил, что находится одновременно и в коалиции, и в оппозиции не может.

Кальюлайд сказал, что пока ни в какую другую партию вступать не намерен. Также он планирует баллотироваться в Европарламент в качестве независимого кандидата. Юри Ратасу он сообщил о своем решении вчера вечером. К настоящему моменту Кальюлайд уже вышел из партии.

Он отметил, что хотя ему и поступали советы остаться в партии и попробовать повлиять на коалицию изнутри, ничего изменить он уже не смог бы. Политик привел в пример Трампа, про которого говорили, что когда он придет к власти, то его можно будет держать в узде, но ничего такого не произошло.

Кальюлайд был членом Центристской партии с 12 июня 2001 года.

Заявление Кальюлайда:

Вчерашнее голосование в Рийгикогу показало, что сотрудничество между праворадикальный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и Центристской партией стало de facto реальностью.

Я считаю приглашение EKRE в правительство очень большой ошибкой. У многих активных и успешных людей поубавится желания делать что-то на благо государства. Это нанесет ущерб репутации Эстонии и подорвет доверие наших союзников. Лидеры EKRE раскалывают эстонское общество.

EKRE не изменилась. В течение пары последних недель они поставили знак равенства между Европейским союзом и СССР, обрушились на гинекологов, выступили с абсурдными измышлениями о кознях против них со стороны эстонских спецслужб и Европейской Комиссии и призвали к ограничению свободы прессы.

Популисты по всей Европе ведут активную деятельность, направленную на разрушение европейского единства и подрыв европейских ценностей. Для Эстонии это является экзистенциальной угрозой.