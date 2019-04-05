05.04.2019, 11:49

"Времена наступают сложные". Раймонд Кальюлайд вышел из Центристской партии и будет баллотироваться в Европарламент

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rus.delfi.ee
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Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Priit Simson

Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил, что покинул Центристскую партию.

Кальюлайд сказал на мероприятии для прессы, что его неприятие нового союза настолько велико, что он не может более оставаться в партии.

Он отметил, что находится одновременно и в коалиции, и в оппозиции не может.

Кальюлайд сказал, что пока ни в какую другую партию вступать не намерен. Также он планирует баллотироваться в Европарламент в качестве независимого кандидата. Юри Ратасу он сообщил о своем решении вчера вечером. К настоящему моменту Кальюлайд уже вышел из партии.

Он отметил, что хотя ему и поступали советы остаться в партии и попробовать повлиять на коалицию изнутри, ничего изменить он уже не смог бы. Политик привел в пример Трампа, про которого говорили, что когда он придет к власти, то его можно будет держать в узде, но ничего такого не произошло.

Кальюлайд был членом Центристской партии с 12 июня 2001 года.

Заявление Кальюлайда:

Вчерашнее голосование в Рийгикогу показало, что сотрудничество между праворадикальный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и Центристской партией стало de facto реальностью.

Я считаю приглашение EKRE в правительство очень большой ошибкой. У многих активных и успешных людей поубавится желания делать что-то на благо государства. Это нанесет ущерб репутации Эстонии и подорвет доверие наших союзников. Лидеры EKRE раскалывают эстонское общество.

EKRE не изменилась. В течение пары последних недель они поставили знак равенства между Европейским союзом и СССР, обрушились на гинекологов, выступили с абсурдными измышлениями о кознях против них со стороны эстонских спецслужб и Европейской Комиссии и призвали к ограничению свободы прессы.

Популисты по всей Европе ведут активную деятельность, направленную на разрушение европейского единства и подрыв европейских ценностей. Для Эстонии это является экзистенциальной угрозой.

Я всегда считал, что как слова, так и дела политика должны быть конкретными и ясными. Депутат парламента не может одновременно находиться и в коалиции, и в оппозиции. Я против коалиции с EKRE. Для моих избирателей это тоже неприемлемо.

Я выхожу из Центристской партии и продолжу работу в качестве депутата Рийгикогу, не входящего в какие-либо фракции.

Я вступил в Центристскую партию в 2001 году. В течение почти 18-ти лет я вносил свой вклад на благо партии. Я не считал часы, потраченные во имя общего успеха. Я принёс партии достаточно голосов как на местных, так и на парламентских выборах. И я в самом деле надеюсь, что мой шаг заставит лидеров Центристской партии ещё раз задуматься о том, что, вероятно, что-то пошло не так, раз люди, долгие годы вносившие свой вклад, отказываются от результатов своего труда, ставя под сомнение своё будущее в политике.

Сразу после моего выхода из состава правления Центристской партии начались споры о том, по каким соображениям я это сделал — было ли это продиктовано желанием принять участие в выборах в Европарламент, или искренним беспокойством за будущее нашей страны.

Все, кто меня знают, могут подтвердить, что в момент выхода из состава правления партии у меня не было намерения баллотироваться в Европарламент. Но в изменившейся ситуации я решил, что должен принять участие в выборах.

У людей, которые не приемлют это правительство и резкую смену курса, должна быть возможность выразить свое отношение на выборах. В случае избрания у меня как у одного из семи эстонских депутатов Европарламента будет больше возможностей противостоять политике этого правительства.

Я считаю, что в нынешней ситуации ни один патриот Эстонии не может себе позволить отстраниться от выборов в Европарламент.

Нельзя забывать и о том, что русская община Эстонии за какие-то пару недель потеряла своих лидеров. Все спрятались по кустам, забились в щели — никто из них не осмелился проголосовать против. Кто-то должен продолжить строительство моста между эстонцами и русскими.

Бурные события последних недель я бы назвал ”бурей перед затишьем”. Как только правительство будет сформировано, политики EKRE отправятся в свои министерские кабинеты и начнут там проводить свою политику, отвечающую их мировоззрению.

В диалоге с народом Эстонии я надеюсь найти новых сторонников по всей стране. Времена наступают сложные и трудные, и я желаю Эстонии стойкости, упорства и мудрости.

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