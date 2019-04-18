18.04.2019, 08:10

”Враг настиг бы меня очень быстро, выпытал бы всю информацию и пристрелил”. Срочник с больной спиной удивлен, зачем в Силы обороны призывают таких, как он

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Маттиас Калев
Маттиас Калев
EST 14
”Враг настиг бы меня очень быстро, выпытал бы всю информацию и пристрелил”. Срочник с больной спиной удивлен, зачем в Силы обороны призывают таких, как он
ASI SEEGI: Söömine ja lamamine on reamees Airapetjanile viimaste kuudega hästi selgeks õpetatud. Nüüd teeb ta seda taastusravikeskuses.Foto: Tiit Blaat

Для увеличения количества срочных служащих в 2017 году были смягчены требования к здоровью призывников, пишет Eesti Ekspress.

”Почему они хотят тратить на меня деньги? Я совершенно бесполезен!” — говорит рядовой Рубен Айрапетян, который сейчас находится на восстановительном лечении.

”Я три раза в день ем, но когда дело доходит до военных действий, то мне это не под силу. С рюкзаком и оружием я даже не могу бежать. Враг настиг бы меня очень быстро, выпытал бы всю информацию, которой я располагаю, и пристрелил бы”, — говорит он.

Большая часть его службы в Силах обороны прошла в борьбе за то, чтобы попасть на прием к врачу, или в соблюдении постельного режима. У молодого человека центральная протрузия диска L4/5 и его спина просто не выдерживает нагрузок. Еще год назад на службу бы его не взяли.

Во время службы у Айрапетяна случаются обострения и он много времени проводит ничего не делая.

”Они идут бегать, я — в палатке. Они идут стрелять, я — в палатке. Целыми днями просто ничего не делаю. Но им прямо нужно, чтобы я там был. С моей спиной мне даже нельзя было грузить в машину завтрак, но я непременно должен был в шесть часов утра быть готов, чтобы просто смотреть на это со стороны”, — рассказывает молодой человек.

Айрапетян неоднократно просит сделать ему МРТ спины, но ему было отказано, а время от времени нагрузка была все же слишком большая, даже с учетом некоторых поблажек.

Молодой человек решает требовать справедливости по закону и обращается к юристу Андрею Вестеринену. ”Если срочник не выполняет приказы, то ему сразу назначают наказание. Карцеры, выговоры и прочее. Но если чиновники должным образом не проверяют здоровье срочника, то почему никто не несет за это ответственность?”, — вопрошает юрист.

20 марта длившаяся с декабря переписка между юристом и Силами обороны венчается успехом и Айрапетяна направляют в центр восстановительного оечения. При этом Силы обороны не теряют надежды, что к ”Весеннему шторму” молодого человека вылечат и он сможет принять в нем участие наравне со всеми. До окончания срока службы осталось полтора месяца.

”К сожалению, в связи с отъездом лечащего врача солдата мы не можем ответить на ваши вопросы. Но мы можем сказать, что Силы обороны занимаются проверкой качества услуг здравоохранения в рамках внутриведомственной системы управления качеством", — прокомментировали ситуацию в Силах обороны.

В комментарии отмечается, что если пациент не доволен качеством услуги, то он имеет право обратиться к экспертной комиссии, которая даст независимую оценку.

Лейтенант Кристьян Мартин Кастерпалу признал, что при ответе на запрос срочника были нарушены установленные законом сроки, но добавил, что ”несмотря на запоздалый ответ, на протяжении всего этого времени проблемам со здоровьем военнослужащего уделялось должное внимание путем обеспечения разносторонней медицинской помощи".

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