”Враг настиг бы меня очень быстро, выпытал бы всю информацию и пристрелил”. Срочник с больной спиной удивлен, зачем в Силы обороны призывают таких, как он

”Почему они хотят тратить на меня деньги? Я совершенно бесполезен!” — говорит рядовой Рубен Айрапетян, который сейчас находится на восстановительном лечении.

”Я три раза в день ем, но когда дело доходит до военных действий, то мне это не под силу. С рюкзаком и оружием я даже не могу бежать. Враг настиг бы меня очень быстро, выпытал бы всю информацию, которой я располагаю, и пристрелил бы”, — говорит он.

Большая часть его службы в Силах обороны прошла в борьбе за то, чтобы попасть на прием к врачу, или в соблюдении постельного режима. У молодого человека центральная протрузия диска L4/5 и его спина просто не выдерживает нагрузок. Еще год назад на службу бы его не взяли.

Во время службы у Айрапетяна случаются обострения и он много времени проводит ничего не делая.

”Они идут бегать, я — в палатке. Они идут стрелять, я — в палатке. Целыми днями просто ничего не делаю. Но им прямо нужно, чтобы я там был. С моей спиной мне даже нельзя было грузить в машину завтрак, но я непременно должен был в шесть часов утра быть готов, чтобы просто смотреть на это со стороны”, — рассказывает молодой человек.

Айрапетян неоднократно просит сделать ему МРТ спины, но ему было отказано, а время от времени нагрузка была все же слишком большая, даже с учетом некоторых поблажек.

Молодой человек решает требовать справедливости по закону и обращается к юристу Андрею Вестеринену. ”Если срочник не выполняет приказы, то ему сразу назначают наказание. Карцеры, выговоры и прочее. Но если чиновники должным образом не проверяют здоровье срочника, то почему никто не несет за это ответственность?”, — вопрошает юрист.