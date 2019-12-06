Врачи встревожены: нехватка детских лекарств в этом году поставила под угрозу жизни свыше сотни новорожденных

В текущем году опасность угрожала здоровью по меньшей мере ста новорожденных, потому что в паре эстонских больниц закончились запасы вводимого всем младенцам при рождении витамина K, не было возможности его выписать тем родителям, которые предпочитают уколу пероральный прием. Об этом говорится в обращении Эстонского союза детских врачей, направленном в Министерство социальных дел, Департаменту лекарственных средств и Больничной кассе.

К тому же долгое время не было на рынке жизненно важного для детей с циститным фиброзом лекарства Креон, а также необходимого для аллергиков во время цветения растений опатанола. Сейчас, например, в Таллиннской детской больнице ощущается нехватка вкалываемого пенициллина.

Из-за маленького эстонского лекарственного рынка недоступны для детей оказываются многие распространенные в других странах Европы медикаментозные средства (сиропы, суспензии, капли, свечи), детям приходится выписывать порошки, изготовленные из предназначенных для взрослых таблеток. Врачи приводят в своем обращении и другие лекарства, нехватка которых для детей заметна наиболее явственно.

Жалуются врачи на еще одну проблему: если ребенку из-за специфики его болезни требуется лекарство, в отношении которого нет разрешения на продажу в Эстонии, то процесс его получения оказывается слишком длительным - от ходатайства и согласований до его доставки проходит несколько недель или месяцев.