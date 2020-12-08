Врачи просят пациентов откликаться на звонки из поликлиники

Участившиеся случаи мошенничества, когда незнакомые люди по телефону предлагают сомнительные сделки, привели к тому, что медицинским работникам все труднее дозвониться до пациентов, чтобы договориться с ними о времени приема, пишет rus.err.ee.
Это важно особенно сейчас, когда из-за эпидемии врачи-специалисты, наряду с личным приемом, консультируют своих пациентов дистанционным способом, по видеосвязи.
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