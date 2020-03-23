Врачи PERH: наступила последняя возможность, чтобы предотвратить худшее. Дорогие эстоноземельцы — оставайтесь дома!

Врачи напоминают: научно подтверждено, что лучший способ ограничить распространение коронавируса — максимально эффективная изоляция.

"Ради избежания серьезного кризиса мы просим всех жителей Эстонии взять ответственность за здоровье своих соотечесвенников и свое, и добровольно оставаться дома в изоляции", — просят врачи.

Они призывают всех следовать главным советам по изоляции: не встречаться с другими людьми, не ходить в магазины или куда-либо еще без серьезной необходимости, а выйдя из дома, соблюдать дистанцию от других людей и следить за гигиеной рук.

Врачи и руководители PERH пристально следили за распространением Covid-19 и развитием событий в других странах с самого начала: "Основываясь на развитии событий в Италии, Франции, Австрии и Испании, в Эстонии наступила последняя возможность для усиления изоляции, и текущее поведение наших соотечественников недостаточно для того, чтобы предотвратить худшее".

Уже сейчас многие эстоноземельцы не соблюдают советов держаться в изоляции: люди встречаются с друзьями, дети собираются на площадках, город полон машин и никто не осознает реальную опасность.