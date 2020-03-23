Врачи PERH: наступила последняя возможность, чтобы предотвратить худшее. Дорогие эстоноземельцы — оставайтесь дома!(155)
Врачи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) призывают эстоноземельцев не выходить из дома без острой необходимости.
Врачи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) призывают эстоноземельцев не выходить из дома без острой необходимости.
Врачи напоминают: научно подтверждено, что лучший способ ограничить распространение коронавируса — максимально эффективная изоляция.
"Ради избежания серьезного кризиса мы просим всех жителей Эстонии взять ответственность за здоровье своих соотечесвенников и свое, и добровольно оставаться дома в изоляции", — просят врачи.
Они призывают всех следовать главным советам по изоляции: не встречаться с другими людьми, не ходить в магазины или куда-либо еще без серьезной необходимости, а выйдя из дома, соблюдать дистанцию от других людей и следить за гигиеной рук.
Врачи и руководители PERH пристально следили за распространением Covid-19 и развитием событий в других странах с самого начала: "Основываясь на развитии событий в Италии, Франции, Австрии и Испании, в Эстонии наступила последняя возможность для усиления изоляции, и текущее поведение наших соотечественников недостаточно для того, чтобы предотвратить худшее".
Уже сейчас многие эстоноземельцы не соблюдают советов держаться в изоляции: люди встречаются с друзьями, дети собираются на площадках, город полон машин и никто не осознает реальную опасность.
"Еще можно остановить распространение вируса. Согласно опыту других стран, каждый день отсрочки эффективной изоляции добавит в ближайшие месяцы в Эстонии огромное число пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, и летальных исходов! Пожалуйста, давайте сделаем все от нас зависящее для поддержания здоровья людей Эстонии", — объясняют врачи.
Врачи и руководство PERH еще раз напоминают, что в группу риска входят пожилые люди и лица с пониженным иммунитетом, и именно для их защиты мы должны приложить свои усилия.
"Оставайтесь дома — в изоляции", — подчеркивают они.
Под заявлением подписались члены оперативного штаба и руководители клиник PERH.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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